Xspray Pharma AB (publ) : coule après un revers clinique

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Douche froide pour la biotech suédoise Xspray, dont le titre perd plus de 40% à l'ouverture du marché suédois, à 127 SEK. Le laboratoire a annoncé que le critère principal n'a pas été atteint dans la première des deux études menées sur son principal candidat, HyNap-Dasa. L'objectif principal était de démontrer la bioéquivalence de HyNap-Dasa par rapport au traitement de référence Sprycel. L'échec pourrait avoir été causé par "la grande variabilité des paramètres pharmacocinétiques du produit de référence", avance le management. Les résultats détaillés sont attendus en septembre, comme les résultats préliminaires de la seconde étude. "Comme nous avons atteint la bioéquivalence plus tôt dans deux études plus petites, le résultat de cette étude est inattendu", ajoute la direction.

