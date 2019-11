DWS : Xtrackers franchit la barre des 100 milliards d'euros d'actifs 0 13/11/2019 | 14:38 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze bourses dans le monde, avec plus de 170 ETF Xtrackers disponibles couvrant un large éventail de classes d'actifs et d'expositions différentes.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal DWS annonce que les ETF (Exchange Traded Funds) et ETC (Exchange Traded Commodities) de Xtrackers ont franchi la barre des 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion au niveau mondial. Ils s'élevaient à 104,9 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2019. "DWS Xtrackers est le deuxième plus grand fabricant et promoteur d'ETF en Europe et le premier fournisseur dont le siège social est situé en Europe à atteindre 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion", a souligné le gestionnaire d'actifs.Les ETF Xtrackers sont cotés sur onze bourses dans le monde, avec plus de 170 ETF Xtrackers disponibles couvrant un large éventail de classes d'actifs et d'expositions différentes. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CRB COMMODITY INDEX 19/09 BMW, BASF et Samsung s'allient pour l'exploitation du Cobalt en RDC AW

Graphique CRB COMMODITY INDEX Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine