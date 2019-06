Xylem : Les dirigeants du secteur de l'eau tracent la voie de la transformation numérique pour les services publics

L'Association internationale de l'eau (IWA) et le livre blanc de Xylem dressent la carte des tendances en matière d'adoption numérique et identifient les principales leçons à retenir pour favoriser la transition

L'Association internationale de l'eau (IWA) et Xylem (NYSE : XYL), société mondiale de technologie de l'eau, ont publié aujourd'hui un livre blanc complet intitulé : "Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey (Eau numérique : les chefs de file de l'industrie tracent la voie de la transformation).”

En examinant comment la numérisation transforme le secteur de l'eau, cette importante ressource fournit aux décideurs du secteur des services publics des enseignements pratiques pour accélérer l'adoption de solutions numériques et relever les défis critiques liés à l'eau. Le document présente également la Courbe d'adoption de l'eau numérique , un nouvel outil précieux pour aider les services publics à évaluer leur maturité numérique et à planifier leur avenir numérique. Will Sarni, CEO, Water Foundry, a été l'un des principaux auteurs du rapport.

Les défis mondiaux liés à l'eau, tels que le changement climatique, la croissance démographique, l'urbanisation croissante et le vieillissement des infrastructures, continuent de s'intensifier. Selon les dernières données de l'ONU, 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent dans des régions où l'eau est potentiellement rare au moins un mois par an et d'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient souffrir de pénuries d'eau en raison du changement climatique, d'une demande accrue et de la pollution des ressources. Dans ce contexte, les services d'eau et d'assainissement se tournent vers des solutions nouvelles et innovantes, y compris les technologies numériques, pour assurer une gestion durable de l'eau.

"Au moment où les défis mondiaux liés à l'eau s'intensifient, les solutions numériques offrent aux communautés du monde entier de nouveaux moyens audacieux d'optimiser, de gérer et de conserver cette ressource des plus précieuses", a déclaré Kala Vairavamoorthy, Directeur exécutif de l'IWA. "Le livre blanc 'Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey' s'appuie sur les idées des membres de l'IWA pour aider les services publics à apprendre de leurs pairs, exploiter la puissance des technologies numériques et permettre aux collectivités du monde entier de devenir plus sûres en matière d'eau", déclare Kala Vairavamoorthy. "Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons façonner notre avenir en matière d'eau."

Patrick Decker, Président et CEO de Xylem, a déclaré, "Le monde doit penser et agir différemment en ce qui concerne l'eau. Il n'y a tout simplement pas d'autre choix. Les défis liés à l'eau, tels que la rareté, l'abordabilité et la résilience, mettent en danger des millions de vies humaines, menacent notre environnement et l'économie mondiale, et entravent le progrès social. Ces menaces urgentes ne sont pas un problème lointain à l'avenir. Elles pèsent sur nous et grandissent de jour en jour. Nous avons besoin d'un changement radical, et l'innovation numérique est la réponse. Ce document est un appel à l'action lancé aux parties prenantes de l'eau dans le monde entier. Nous avons la chance de notre vie de résoudre le problème de l'eau et de changer l'histoire - saisissons-la."

Leçons précieuses tirées des services publics sur le chemin du numérique

"Digital Water: Industry Leaders Chart the Transformation Journey" fournit des informations précieuses aux services de distribution d'eau à tous les stades de la numérisation. Le rapport partage également les points de vue des principaux chefs de file des services publics dans leurs propres termes.

"Le monde se dirige vers la technologie," a déclaré Richard Appiah Otoo, Chief Technology Officer de Ghana Water Company Limited, l'un des quelque 40 services publics qui ont contribué à la rédaction du livre blanc. "Ghana Water a connu une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires après que les technologies numériques ont augmenté l'efficacité de la collecte des factures d'eau et fourni aux clients une option de facturation mobile."

Biju George, Executive Vice President de DC Water, a commenté : "La stratégie numérique doit devenir une stratégie d'entreprise. Ce n'est pas une option que de rester assis là et de laisser faire, il faut planifier en conséquence. Vous devez former vos employés en ce sens, vous devez revoir chaque processus. Vous devez concevoir vos systèmes pour vous fournir les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions efficaces."

"Si vous avez le moindre doute, essayez-le," a dit Claire Falzone, CEO de Nova Veolia-France. "Essayez à petite échelle au début si vous n'osez pas rêver grand. Ce n'est que le début du voyage de l'eau numérique et si vous n'adoptez pas les technologies numériques, quelqu'un d'autre le fera."

Les principaux points à retenir du rapport sont les suivants :

1. Élaborer une feuille de route numérique globale et une stratégie commerciale claire : les services publics doivent créer un consensus interne sur la façon dont se déroulera le parcours numérique, maintenir les résultats pour les clients et les entreprises au centre du processus de numérisation et éduquer les principales parties prenantes (consommateurs, politiciens, actionnaires, direction et employés).

2. Créer une culture de l'innovation : les opérateurs de services publics, le personnel informatique, les finances, les techniciens, les cadres et autres doivent être les éclaireurs pour identifier les nouvelles technologies. Toutefois, pour favoriser l'adoption, les services publics doivent s'efforcer d'encourager la curiosité et la compétence de l'ensemble de l'organisation à adopter l'innovation numérique.

3. Tirez parti des pilotes pour une mentalité agile : les projets pilotes offrent un moyen d'explorer de nouvelles technologies, de créer une dynamique et de créer une compréhension plus globale de leurs effets physiques et financiers sur les opérations avant de s'engager dans une mise en œuvre à grande échelle.

4. Développer une architecture pour optimiser l'utilisation des données : le développement d'un entrepôt de données, où des ensembles de données opérationnelles sont mis à la disposition de fonctions telles que les spécialistes des finances, de l'ingénierie et de l'informatique qui peuvent utiliser les données pour optimiser les processus commerciaux, est essentiel pour créer de la valeur à partir des données et numériser efficacement l'infrastructure et la connectivité des services publics.

