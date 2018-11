Yelp : L'UE s'intéresse aux pratiques de Google sur la recherche locale

Données financières ($) CA 2018 940 M EBIT 2018 21,6 M Résultat net 2018 36,8 M Trésorerie 2018 731 M Rendement 2018 - PER 2018 91,29 PER 2019 62,37 VE / CA 2018 2,21x VE / CA 2019 1,85x Capitalisation 2 812 M Graphique YELP INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique YELP INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 37,5 $ Ecart / Objectif Moyen 11% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jeremy Stoppelman Chief Executive Officer & Director Diane M. Irvine Non-Executive Chairman Joseph R. Nachman Chief Operating Officer Charles C. Baker Chief Financial Officer Geoff Donaker Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) YELP INC -19.35% 2 812 TENCENT HOLDINGS LTD -23.49% 380 263 NETFLIX 50.42% 125 920 NASPERS LIMITED -19.57% 89 872 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.00% 24 751 IAC/INTERACTIVECORP 47.43% 15 056