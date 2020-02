En Chine, 182 nouveaux milliardaires en un an

Désormais ces trois zones comptent 799 milliardaires, selon la liste des personnes les plus riches du monde compilée par Hurun. Aux Etats-Unis, le stock de milliardaire n'a progressé que de 59 personnes. L'apparition d'un nouveau coronavirus en Chine a frappé la deuxième économie mondiale, mais elle a aussi fait grimper la valeur des actions des entreprises chinoises dans des domaines comme l'éducation en ligne, les jeux en ligne et la santé, selon le rapport. Comme une grande partie de la Chine est restée bloquée chez elle en raison des quarantaines et des restrictions de voyage, la demande de services en ligne a explosé.

"La Chine compte aujourd'hui plus de milliardaires que les États-Unis et l'Inde réunis", a souligné Rupert Hoogewerf, fondateur et président du rapport Hurun, qui a recensé 629 milliardaires américains et 137 indiens. En Chine, le CSI300 a gagné 37% en 2019 contre 16% aux indices mondiaux en moyenne.

Les magnats américains sont toujours en tête de liste. Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, a conservé la première place pour la troisième année avec une fortune de 140 Mds$. Le premier chinois du classement est Jack Ma (Alibaba) avec 45 Mds$, soit le 21ème rang (il s'est fait dépasser par Elon Musk après la flambée de Tesla).

Pékin est la capitale mondiale des milliardaires pour la cinquième année consécutive, avec 110 milliardaires, contre 98 à New York. Shanghai a dépassé Hong Kong pour s'emparer de la troisième place.