13 Août 2018 : L’oeil du réalisateur: Xavier Gens nous parle de son travail sur le film Cold Skin en EclairColor HDR

Dans cette interview, le réalisateur Xavier Gens (Hitman, The Divide) nous parle de son expérience avec la technologie EclairColor HDR sur son film Cold Skin, thriller historique et fantastique. « C'est incroyable. […] Cela nous a permis vraiment d'aller chercher des détails là où on ne pouvait pas les capturer naturellement », déclare-t-il, « On gagnait une multitude de détails supplémentaires dans les couleurs. »

Cold Skin est le premier film de Xavier Gens à bénéficier d'un mastering en EclairColor HDR, suivi de Budapest, sorti en juin 2018. Découvrez ici l'interview complète.