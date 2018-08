16 août 2018 : Eclair équipe avec la technologie HDR EclairColor son centre berlinois dédié aux services contenus

Les deux premiers films allemands mastérisés en EclairColor sont So Was Von Da (DCM Films) et Grüner Wird's Nicht (Majestic)

Berlin (Allemagne) et Paris-Vanves (France), le 16 août 2018 / Eclair, le leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME, TECH 40) annonce aujourd'hui la certification EclairColor d'un deuxième centre dédié aux services contenus à Berlin après celui de Paris-Vanves. Deux nouveaux films allemands ont d'ores et déjà été mastérisés à Berlin en EclairColor : So Was Von Da de Jacob Lass (DCM Films) qui sort aujourd'hui même sur les écrans et Grüner Wird's Nicht de Florian Gallenberger (Majestic / 30 août 2018).

