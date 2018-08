22 août 2018 : Eclair annonce le succès du déploiement de sa solution d’acheminement de contenus EclairBox au Danemark avec Nordisk Film et DIVO Post Production

Paris-Vanves (France) et Copenhague (Danemark) - Le 22 août 2018 / Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40) annonce aujourd'hui la finalisation du déploiement de sa solution d'acheminement de contenus EclairBox au Danemark avec Nordisk Films et grâce au soutien de DIVO Post Production. De futurs plans d'expansion à travers toute la Scandinavie des services aux exploitants sont actuellement à l'étude. L'annonce a été faite durant l'édition 2018 du Festival Norvégien International du Film Haugesund.

EclairBox est un nouvel équipement fiable qui permet aux exploitants cinéma de télécharger des contenus via à un réseau à haut débit. Tous les cinémas peuvent être équipés de l'option la mieux adaptée à leurs besoins pour une solution de téléchargement personnalisée et entièrement sécurisée. EclairBox peut être connecté automatiquement au TMS (Theatre Management System) et au LMS (Library Management System) dans le but d'ingérer les DCP pour tous les écrans d'un même cinéma. EclairBox est compatible avec EclairPlay, la nouvelle plateforme de contenus pour les exploitants, distributeurs et ayants-droit. Aujourd'hui, plus de 3 400 cinémas sont connectés au réseau d'acheminement de contenus d'Eclair à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie.

