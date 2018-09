24 septembre 2018 : Eclair et Samsung annoncent un partenariat autour de la technologie Onyx Cinema LED au service des réalisateurs et distributeurs européens

Le siège d'Eclair à Paris-Vanves sera prochainement équipé d'un Onyx Cinema LED compatible EclairColor, devenant ainsi un pionnier dans la création de contenus pour les salles de cinéma équipées de la technologie émissive

Paris (France) et Séoul (Corée du Sud), 24 septembre 2018/ Eclair, leader dans les services créatifs pour les industries du cinéma et de la télévision (Ymagis Group - ISIN: FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), annonce ce jour un accord avec Samsung Electronics Co. Ltd. pour l'installation d'une solution Onyx Cinema LED dans ses locaux situés à Paris-Vanves. Dès novembre, Eclair sera l'une des toute premières sociétés capables de fournir des services, aux réalisateurs, producteurs et distributeurs, adaptés à cette nouvelle technologie émissive - ratio contraste de 1 000 000:1, étalonnage en noir absolu zéro nit (candéla) et masterisation des DCP en EclairColor.

'Après avoir annoncé précédemment l'intégration réussie de la solution EclairColor HDR au sein de la technologie Onyx Cinema LED, nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Samsung dans le but d'offrir la meilleure expérience cinéma aux spectateurs', explique Pascal Mogavero, Senior Vice-Président Eclair. 'Eclair est fier d'être le premier laboratoire en Europe et le second dans le monde à se voir équiper de cette nouvelle technologie émissive, capable de délivrer les plus hauts niveaux de qualité visuelle et de performance technique. La quête perpétuelle d'innovation, notamment en matière de HDR, fait partie de notre ADN depuis nos débuts. Nous sommes reconnus pour l'expertise et la créativité que nous insufflons dans tous nos projets cinématographiques ou audiovisuels. L'implémentation réussie de la technologie Samsung Cinema LED est extrêmement prometteuse et marque un réel tournant pour nous'.

En savoir plus