25 septembre 2018 : CinemaNext équipe le CNC et ses trois salles de projection à Paris de la technologie HDR EclairColor

Paris Asnières-sur-Seine (France) - le 25 septembre 2018 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants cinéma (Ymagis, ISIN : FR0011471291, TICKER : MAGIS, éligible PME-PEA, TECH 40) annonce aujourd'hui avoir finalisé l'équipement des trois nouvelles salles de projection du CNC - Centre National du Cinéma et de l'Image Animée - situées au 291 Boulevard Raspail, Paris 14e. Le CNC et ses nouvelles implantations bénéficient des toutes dernières technologies de l'image : EclairColor HDR, projecteurs Sony Digital Cinema 4K et 3D, et solution Twavox pour l'accessibilité.

Maxime Rigaud, Directeur Général de CinemaNext en France, explique : 'Après avoir remporté l'appel d'offres, nous sommes ravis d'apporter au CNC toute notre expertise et notre savoir-faire dans ce projet complexe. Il est évidemment très important pour le CNC d'être équipée des dernières technologies en matériel de projection afin de travailler dans des conditions optimales. En plus d'une solution 3D d'excellente qualité avec des lunettes légères passives sur toile blanche, nous avons installé dans chacune des trois salles de nouvelles solutions pour l'accessibilité permettant l'audiodescription, le renforcement sonore ou l'affichage de sous-titres. Nous tenons à remercier sa Présidente Frédérique Bredin et toutes ses équipes techniques pour la confiance dont ils ont fait preuve à notre égard'.

