27 septembre 2018 : Eclair annonce le succès du déploiement en France de sa nouvelle solution d’acheminement salles EclairBox

Paris et Deauville (France) - 27 septembre 2018 / Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis - FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40) annonce le déploiement réussi en France de sa nouvelle solution d'acheminement salles, EclairBox. Plus de 640 cinémas en France bénéficient à ce jour de ce nouvel équipement performant et intelligent qui vient en remplacement de la technologie Smartjog, lancée en 2013. L'annonce a été faite à Deauville (France) lors du Congrès des Exploitants de la Fédération Nationale des Cinémas.

EclairBox permet aux exploitants salles de recevoir et de gérer leurs contenus via un réseau à haut débit ou une réception satellite. Tous les cinémas peuvent être équipés de l'option la plus adaptée à leurs besoins pour une solution personnalisée et entièrement sécurisée. Grâce à une pré-configuration des paramètres, EclairBox se synchronise automatiquement au TMS et au LMS (Library Management System) dans le but d'ingérer les DCP pour tous les écrans d'un même cinéma. Le suivi et la gestion des contenus DCP sont grandement facilités. EclairBox est également compatible avec EclairPlay, la nouvelle plateforme de contenus pour les exploitants, distributeurs et ayants droit.

