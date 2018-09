27 septembre 2018 : Le Groupe Ymagis et Webedia annoncent un partenariat pour la promotion des salles et des films EclairColor HDR sur AlloCiné en France et Filmstarts en Allemagne

Paris (France) et Berlin (Allemagne), le 27 septembre 2018/ Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma et Webedia, l'un des premiers groupes mondiaux dédiés aux thématiques du loisir et du divertissement en ligne, annoncent la mise en place d'un partenariat pour la promotion des salles et des films EclairColor HDR sur les sites AlloCiné (France) et Filmstarts (Allemagne). Ces deux sites rassemblent respectivement 13,8 millions et 3,1 millions de visiteurs uniques mensuels (Médiamétrie/NetRatings, avril 2018 et AGOF, avril 2018).

'Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec Webedia qui porte sur la promotion et le référencement de notre solution EclairColor HDR sur deux sites phares grand public dédiés au cinéma - AlloCiné et Filmstarts', commente Simon Eyriès, Chef de projet EclairColor. 'Il s'inscrit dans la volonté constante d'EclairColor de démocratiser l'accès à la qualité HDR au cinéma pour les spectateurs, qui pourront aujourd'hui rechercher et accéder en seul clic à la liste des films ou des salles disponibles dans notre format. EclairColor devient plus accessible pour les spectateurs tandis que les exploitants équipés gagnent en visibilité avec notre label de qualité qui accompagne les spectateurs'.

