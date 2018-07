30 juillet 2018 : Activité du 1er semestre 2018

www.ymagis.com

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 30 juillet 2018 à 17h45

Activité du 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires en retrait de 3,6% à 79,3 M€

Objectif annuel 2018 - compenser la baisse du VPF par les activités CinemaNext et Eclair - maintenu et validé par les performances sur les douze derniers mois

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2018, clos au 30 juin 2018.

Baisse programmée du VPF partiellement compensée par la croissance des autres BU

Le Groupe Ymagis enregistre un chiffre d'affaires de 79,3 M€ au premier semestre 2018, en recul de 3,6% par rapport à la même période de 2017. Pour rappel, l'activité non-VPF du Groupe est particulièrement saisonnière au profit des ventes du second semestre et tout particulièrement du 4ème trimestre.

Sur un an glissant, l'objectif du Groupe de compenser la baisse programmée du VPF par la croissance des activités CinemaNext et Eclair est atteint : le chiffre d'affaires reste quasiment stable à 176,6 M€ de début juillet 2017 à fin juin 2018 par rapport à la même période précédente.

en M€

Virtual Print Fee

Distribution d'équipements

Infogérance et Maintenance

Conseil

CinemaNext

Distribution & Préservation Post-production & Restauration

Multilingue & Accessibilité

Eclair

Autres activités

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

VPF en % du chiffre d'affaires

CinemaNext en % du chiffre d'affaires

Eclair en % du chiffre d'affaires

Autres act. en % du chiffre d'affaires

S1 2018 S1 2017 Var. (%) 12 MOIS GLISSANTS 12 MOIS GLISSANTSVar. (%) N-1 26,7 31,2 (14,5)% 57,0 66,4 (14,2)% 18,6 17,9 6,7 6,3 0,1 0,4 25,4 24,6 3,4% 50,7 45,0 13,2 12,3 0,2 0,8 64,1 58,1 10,4% 12,4 12,0 4,4 5,4 10,2 9,1 27,0 26,5 2,0% 25,3 24,5 10,0 11,9 20,0 16,0 55,3 52,4 5,6% 0,2 0,0 - 0,2 0,0 - 79,3 82,3 (3,6)% 176,6 176,9 (0,2)% 33,6% 37,9%

32,1% 29,9%

34,1% 33,4% 0,3% - 32,3% 37,5% 36,3% 32,8% 31,3% 29,6% 0,1% -

1

L'activité VPF, dont le chiffre d'affaires recule mécaniquement de trimestre à trimestre, enregistre une décroissance de 14,5% sur les six premiers mois de l'exercice 2018 à 26,7 M€ contre 31,2 M€ un an plus tôt. Le nombre d'écrans sous contrats VPF reste inchangé sur la période après le recoupement en fin d'année dernière de l'Allemagne.

CinemaNext, porté par sa division distribution d'équipements, enregistre une légère croissance sur le semestre de 3,4% à 25,4 M€. Des discussions concernant le remplacement de matériels installés durant la décennie écoulée ont été engagées avec plusieurs grands exploitants, mais les processus de décision nécessiteront plusieurs mois. Dans ce contexte, CinemaNext démontre sa capacité à poursuivre une croissance organique portée par ses activités de services et ventes associés aux créations de nouveaux cinémas. Ainsi, après le lancement réussi du nouveau concept de salle Premium Sphera à Athènes, une première salle est en cours de développement à Paris.

Eclair poursuit également sa croissance organique enregistrant un chiffre d'affaires en croissance de +2,0% à 27,0 M€ porté par ses activités, sur lesquelles l'entreprise a décidé de focaliser ses efforts de développement : distribution de contenus et multilingue. Eclair a notamment signé sur le semestre un accord cadre d'une durée de trois ans avec l'association des distributeurs allemands AG Verleih pour la livraison de longs-métrages et d'outils promotionnels.

Les nouvelles activités (EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle) ne réalisent encore qu'un chiffre d'affaires symbolique de 0,2 M€ sur le semestre, situation qui devrait évoluer radicalement au second semestre grâce au développement rapide d'EclairGame (eSport dans les cinémas) et l'ouverture des premiers centres de réalité virtuelle du groupe au dernier trimestre.

Perspectives

Durant le premier semestre 2018, le Groupe Ymagis a renforcé ses positions sur ses marchés clés, notamment en matière d'équipement des salles de cinéma et de gestion de contenus.

Après avoir connu un accueil très favorable des salles de cinéma, le standard technologique EclairColor est désormais disponible auprès de studios partenaires qui adaptent actuellement au moins un film par semaine au format EclairColor. Ymagis a également signé un partenariat avec Samsung Electronics pour intégrer la technologie EclairColor dans ses écrans Onyx (LED) pour le cinéma, une première salle ayant déjà été équipée par CinemaNext en Autriche. Enfin, EclairColor débute son déploiement en Chine depuis le mois de juillet, où elle est l'élément clé d'un nouveau concept Premium de salle de cinéma, avec un potentiel de développement très important auprès d'autres exploitants chinois.

S'agissant du déploiement de ses nouvelles plateformes digitales, Eclair poursuit le développement international d'EclairPlay et a notamment signé sur le semestre un accord avec Cinema Buying Group aux États-Unis. Selon les termes de cet accord, le CBG aidera Eclair à connecter les 500 cinémas membres de l'association, qui auront ainsi accès à un volume croissant de nouveaux contenus.

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires trimestriel, Ymagis travaille depuis plusieurs mois au lancement d'une nouvelle offre de réalité virtuelle en propre et en partenariat avec les exploitants de salles de cinéma. Face au développement rapide des loisirs et des nouvelles activités dites « Entertainment », Ymagis a identifié le marché du LBE (pour « Location Based Entertainment ») comme un segment porteur et générateur de fortes marges pour le Groupe. Le business model de ce nouveau concept sera présenté aux investisseurs au cours du second semestre.

Enfin, le Groupe a inauguré ses nouvelles installations à Liège, Paris et Düsseldorf. Cette réorganisation stratégique permet de rassembler les équipes pour réduire les coûts, optimiser les synergies et mettre en place une nouvelle supply chain optimisée.

Fort de ces développements et conforté par la performance enregistrée en année glissante, le Groupe maintient son objectif annuel 2018 de voir la diminution de son chiffre d'affaires VPF compensée par la croissance organique des autres activités et réitère les objectifs de rentabilité prévus dans son plan Perform à l'horizon 2020.

Prochain communiqué : le 7 septembre 2018 : résultats du 1er semestre 2018

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 26 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital

Jean Firôme, Directeur Financier Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88investisseurs@ymagis.com

CALYPTUS

Sophie Levesque / Mathieu Calleuxymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.