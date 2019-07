YMAGIS : ACCORD ENTRE CINEMANEXT ET LE CIRCUIT MEGARAMA POUR L'INSTALLATION DE PLUS DE 110 PROJECTEURS LASER BARCO

Communiqué de Presse

YMAGIS : ACCORD ENTRE CINEMANEXT ET LE CIRCUIT MÉGARAMA POUR L’INSTALLATION DE PLUS DE 110 PROJECTEURS LASER BARCO





Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat majeur entre sa filiale CinemaNext et le circuit français Megarama pour la vente et l'installation d'un minimum de 110 projecteurs Laser Barco au sein de 15 cinémas Megarama et des nouvelles constructions à venir. Le contrat qui s’étend jusqu’à fin 2021, vise à remplacer la première génération "Série 1" des projecteurs numériques installés au sein des salles existantes en France, Espagne et au Maroc.

“Nous bénéficions d’une collaboration de confiance et de longue date avec CinemaNext et nous sommes très heureux de pouvoir entreprendre cet important projet de renouvellement avec leurs équipes hors-pair", explique Jean-Pierre Lemoine, Président Directeur Général de Megarama. “Alors que nous continuons d’investir dans la modernisation de nos équipements, nous allons déployer plus de 110 projecteurs Laser Barco au cours des deux prochaines années. À une époque où les spectateurs sont de plus en plus exigeants, la montée en gamme de nos cinémas est stratégique et nous visons encore à améliorer la qualité d’image afin d’offrir au public la meilleure expérience cinéma possible."

Pour Georges Garic, SVP CinemaNext, “Ces dernières années, nous avons assisté au développement rapide et au succès de Megarama jusqu’à devenir un exploitant important de la zone EMEA - le 5ème opérateur en France et le 1er au Maroc en termes d’entrées salles. C’est un grand honneur pour nous de travailler avec Jean-Pierre Lemoine et son Directeur général d’exploitation Joseph Vacrin, et de les accompagner dans la modernisation de leurs cinémas afin de fournir aux spectateurs une expérience premium tout en participant à une réduction importante des coûts d’exploitation. Cet accord, qui comprend la vente, l’installation et la maintenance des équipements, représente pour CinemaNext un chiffre d’affaires estimé à plus de 10 millions d’Euros sur les deux prochaines années".

“Nous sommes ravis de travailler avec notre partenaire exploitant, Megarama, pour le déploiement de la technologie de projection numérique de nouvelle génération”, explique Olivier Douet, Directeur Commercial de CinemaNext (France) et Responsable Pays pour la Suisse. “De nombreux projecteurs série 1 arrivent à la fin anticipée de leur durée de vie et cela représente une formidable opportunité d’évoluer vers une exploitation plus économique et plus respectueuse de l’environnement, tout en leur permettant d’améliorer de façon significative la qualité des projections en salles".

A PROPOS DE CINEMANEXT

Avec un réseau de distribution qui s’étend dans 26 pays et plus de 13 000 écrans installés à son actif, CinemaNext est le plus grand intégrateur d’équipements cinématographiques en Europe, Moyen-Orient et Afrique. CinemaNext propose une large gamme de produits, services et de solutions innovantes à destination des exploitants : systèmes de projection et sonorisation, concept de cinéma premium Sphera, offre de réalité virtuelle, écran émissif LED Onyx, systèmes de gestion centralisé, aménagement intérieur et fauteuils, gestion des contenus, systèmes et lunettes de projection 3D, TMS et solutions d’affichage dynamique. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité de leurs équipements au meilleur prix grâce à une palette de services : conception et gestion de projet, ventes et financement, installation, maintenance, support client (NOC) à distance, gestion des contenus, consommables et pièces de rechange, contrats de service et supply chain.

A PROPOS DU GROUPE MEGARAMA

Le Groupe Megarama compte 30 cinémas représentant 226 écrans, implantés en France, en Espagne et au Maroc. En France, Megarama a enregistré 5,3 millions d’entrées salles en 2018, se positionnant à la 5e place du classement des exploitants français. Megarama a débuté ses activités en 1950 grâce à son fondateur Jean-Pierre Lemoine, amoureux inconditionnel du spectacle cinématographique. Le Groupe ne cesse de poursuivre une quête permanente de la qualité de l’expérience spectacteur : gradinage des salles, espace entre les fauteuils, écrans géants, son Dolby Atmos, séances HFR (High Frame Rate) et projecteurs Laser. Le Groupe apporte également une attention particulière à l’accessibilité de ses salles auprès des publics porteurs d’un handicap. Le développement durable est au cœur de son approche d’éco-conception de ses établissements.

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd’hui présent dans 26 pays avec 800 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités » qui regroupe EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com , www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.







Prochain communiqué le 29 juillet 2019 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

