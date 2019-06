Communiqué de Presse

Paris (France) – Le 6 juin 2019 à 17h45

YMAGIS : BENOIT JACHEET PREND LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU GROUPE





Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce la nomination de Benoît Jacheet au poste de Directeur Administratif et Financier, en remplacement de Jean Firôme.

Benoît Jacheet accompagne Ymagis depuis le mois dernier dans sa restructuration financière dans le cadre d’une mission d’assistance à la Direction financière. Sa nomination en tant que Directeur Administratif et Financier dans le cadre d’une mission de transition lui donne les moyens de mener à bien les réformes nécessaires pour réorganiser la fonction finance et mettre en place rapidement auprès de tous les managers du Groupe une culture du cash et de la performance opérationnelle.

Pour Jean Mizrahi, Président Directeur Général d’Ymagis : « Notre Groupe traverse une période charnière de son histoire. La fin du VPF et la montée en puissance des pôles CinemaNext et Illucity a engendré des problématiques nouvelles au plan financier, qui doivent être traitées de manière adéquate. Ymagis doit également finaliser avec succès la transformation et la modernisation d’Eclair, la renégociation de la dette du Groupe afin d’être prêt pour la forte croissance organique qui s’annonce dans certaines de ses activités. Benoît Jacheet a l’expérience et les compétences nécessaires pour conduire la Direction financière d’Ymagis dans sa phase actuelle de développement, où nous devons à la fois résoudre nos difficultés financières et préparer un nouveau cycle de croissance ».

Biographie

Benoît Jacheet bénéficie d’une solide expérience de la restructuration d’entreprises, à travers l’amélioration du pilotage financier, la conduite du changement et la gestion de situations complexes. Il exerce depuis 10 ans des missions de Direction financière de transition auprès d’entreprises cotées ou non-cotées, principalement ETI familiales. Il a par exemple accompagné dans leur transformation Wonderbox, Mauna Kea, Movitex (Groupe Kering) ou Promovacances.

Il exerçait auparavant des fonctions de Direction financière dans des groupes de technologie et Telecom. Il a ainsi été Directeur Finance/RH et membre du comité directeur du Groupe Imakys (ex Ericsson) entre 2006 et 2009 et Directeur des projets financiers de Neuf Cegetel entre 2000 et 2005, période pendant laquelle l’opérateur est passé de 100 M€ à 2,5 Md € de chiffre d’affaires. Il avait précédemment occupé des postes de marketing stratégique et contrôle de gestion chez Cegetel Entreprises, Groupe Bouygues, IBM, après avoir démarré sa carrière dans la banque, en tant que Directeur adjoint du bureau de BNP Paribas Indonésie.

Benoît est diplômé de l’ICN Business School – Nancy (France).







Prochain communiqué le 29 juillet 2019 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

