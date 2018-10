YMAGIS : Chiffre d'affaires 9 mois 2018 à 115.2m

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 30 octobre 2018 à 8h00

Chiffre d'affaires 9 mois 2018 à €115.2m

Évolution contrastée des activités au sein des pôles CinemaNext et Eclair

Objectif de chiffre d'affaires annuel : €170m

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 3ème trimestre 2018 et pour les 9 premiers mois de l'exercice.

La moindre performance conjoncturelle des activités de distribution d'équipements de CinemaNext et les difficultés accentuées des activités de post-production et de restauration d'Eclair ne permettent pas de compenser la baisse d'activité du pôle VPF sur le 3ème trimestre 2018

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 ressort en recul de 17.2% à €35.9m, à comparer avec un 3ème trimestre 2017 historiquement élevé qui bénéficiait d'un rattrapage de facturation. Sur 9 mois, l'activité du Groupe se contracte de 8.3% à €115.2m contre €125.6m l'année passée. Sur 12 mois glissants, le retrait de l'activité se réduit à 4.9% totalisant un chiffre d'affaires de €169.2m.

en M€ Q3

2018 Q3

2017 Var.

(%) YTD

2018 YTD 2017 Var.

(%) 12 MOIS GLISSANTS 12 MOIS

GLISSANTS

N-1 Var.

(%) Virtual Print Fee 11,5 14,0 (17,9)% 38,2 45,2 (15,5)% 54,5 62,7 (13,1)% Distribution d'équipements 9,8 14,6 28,4 32,6 45,9 48,9 Infogérance et Maintenance 3,5 2,3 10,2 8,5 14,4 11,6 Conseil 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,5 CinemaNext 13,2 16,9 (21,7)% 38,7 41,5 (6,8)% 60,5 61,0 (0,9)% Distribution & Préservation 5,0 5,3 17,5 17,4 25,1 24,7 Post-production & Restauration 1,6 2,9 5,9 8,3 8,6 12,2 Multilingue & Accessibilité 4,5 4,2 14,7 13,2 20,3 17,3 Eclair 11,1 12,4 (10,5)% 38,1 38,9 (2,0)% 54,0 54,2 (0,3)% Autres activités 0,0 0,0 0,2 0,0 - 0,2 0,0 - TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 35,9 43,3 (17,2)% 115,2 125,6 (8,3)% 169,2 177,9 (4,9)% VPF en % du CA 32,1% 32,3% 33,2% 36,0% 32,2% 35,2% CinemaNext en % du CA 36,9% 39,0% 33,6% 33,0% 35,7% 34,3% Eclair en % du CA 30,9% 34,6% 33,1% 33,8% 31,9% 30,5% Autres act. en % du CA 0,1% - 0,2% - 0,1% -

L'activité du pôle VPF continue de diminuer, comme anticipé, sous l'effet des recoupements opérés ces derniers mois, enregistrant une baisse de 17.9% au 3ème trimestre 2018, soit un chiffre d'affaires de €11.5m. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est de €38.2m.

Le pôle CinemaNext est pénalisé au 3ème trimestre par des ventes de distribution d'équipements en recul du fait notamment de décalages de projets. En contrepartie, les activités d'infogérance et de maintenance, à fort niveau de marge brute, sont en progression de plus de 50% sur le trimestre. Au total, au troisième trimestre, l'activité du pôle recule de 21.7% à €13.2m contre €16.9m un an plus tôt. Sur 9 mois, l'activité est en retrait de 6.8% à €38.7m, la nette progression des activités d'infogérance et de maintenance ne compensant pas la baisse conjoncturelle des ventes d'équipements.

Le chiffre d'affaires du pôle Eclair, en recul de 10.5% à €11.1m au 3ème trimestre, subit le contrecoup d'une forte diminution de l'activité « creative services » (post-production et restauration). Sur 9 mois, le chiffre d'affaires d'Eclair est stable à €38.1m, la forte réduction d'activité des « creative services » étant compensée par la progression des autres activités « Distribution & Préservation » et « Multilingue et Accessibilité » qui sont au coeur de la stratégie de développement d'Eclair.

Les nouvelles activités (EclairColor, EclairGame et réalité virtuelle) réalisent un chiffre d'affaires limité de €0.2m sur les 9 premiers mois de l'exercice. L'ouverture du premier parc d'aventures en réalité virtuelle est prévue fin novembre à Paris, ouvrant la voie à un plan de développement ambitieux aux niveaux national et international, notamment par la mise en place d'un programme de franchise visant les exploitants de cinéma. Par ailleurs, le développement rapide d'EclairGame (eSport dans les cinémas) devrait contribuer au chiffre d'affaires dès les prochains trimestres. Ces nouvelles activités devraient devenir des contributeurs significatifs en chiffre d'affaires et en résultat à compter de 2019.

Objectif de chiffre d'affaires annuel de €170m et lancement des nouvelles activités de réalité virtuelle

La moindre performance de l'activité sur le 3ème trimestre 2018 devrait être en partie compensée au 4ème trimestre : le Groupe se donne ainsi pour objectif un chiffre d'affaires annuel de €170m.

Pour rappel, Ymagis a lancé en septembre un plan d'économies qui se poursuit et devrait permettre de réduire les frais fixes de l'ensemble du Groupe d'un minimum de €5.0m en année pleine dès 2019. L'ensemble de ces actions devrait contribuer au retour à la profitabilité de CinemaNext et d'Eclair afin de garantir l'atteinte des objectifs du plan Perform.

Par ailleurs, Ymagis a cédé sa participation majoritaire dans la société CinemaNext Consulting à ses cadres dirigeants et déconsolide cette activité à compter du 3ème trimestre 2018. Le Groupe envisage également la cession d'autres actifs non stratégiques afin de se concentrer sur ses axes de développement prioritaires.

Le Groupe poursuit sa stratégie de développement axée sur l'internationalisation et l'innovation. La nouvelle offre de réalité virtuelle en propre et en partenariat avec les exploitants de salles de cinéma et notamment le projet Illucity de parc d'aventures de réalité virtuelle seront présentés aux investisseurs le 13 novembre prochain. Cette nouvelle activité, à fort potentiel, pourrait constituer un important vecteur de croissance rentable pour le Groupe et renforcer les objectifs de rentabilité prévus dans le plan Perfom à l'horizon 2020.

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 770 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités » qui regroupe EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.



GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com







CALYPTUS

Sophie Levesque / Mathieu Calleux

ymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

