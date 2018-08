YMAGIS : Déclaration de rachat d'actions pour la période du 29 juin au 31 juillet 2018

Paris (France) - Le 3 août 2018 à 17h45

Déclaration rachat d'actions





Déclaration de rachat d'actions pour la période

du 29 juin au 31 juillet 2018

YMAGIS S.A.

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 987 764,50 €

Siège social : 40 rue Gabriel Crie - 92240 Malakoff

RCS Nanterre 499 619 864

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue le 29 juin 2018, la société a été autorisée par ses actionnaires à mettre en place un programme de rachat d'actions.

La société a ainsi mis en place le 29 juin 2018 un programme de rachat d'actions portant sur un volume maximal de 281 133 actions Ymagis, représentant environ 3,5% du capital social, à un cours moyen n'excédant pas les limites imposées aux termes de la onzième résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 juin 2018.

Ce programme s'étend du 29 juin 2018 jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires statuant des comptes 2018.

Tableau de déclaration des opérations réalisées par l'émetteur sur ses propres titres entre le 29 juin et le 31 juillet 2018

Séance de bourse Nombre de titres achetés Cours moyen des transactions (€) Montant brut (€) 30 juillet 2018 425 5,69 2 420

Prochain communiqué : le 7 septembre 2018 : résultats du 1er semestre 2018

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Montrouge, est aujourd'hui présent dans 26 pays avec 768 collaborateurs et se structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.



GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com







CALYPTUS

Sophie Levesque / Mathieu Calleux

ymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

