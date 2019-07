YMAGIS : OMNIPLEX CINEMAS (IRLANDE) CHOISIT CINEMANEXT POUR LA MODERNISATION DE SES PROJECTEURS DANS 29 SALLES

Communiqué de Presse

Paris (France) – Le 9 juillet 2019 à 8h00

YMAGIS : OMNIPLEX CINÉMAS (IRLANDE) CHOISIT CINEMANEXT POUR LA MODERNISATION DE SES PROJECTEURS DANS 29 SALLES

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat majeur entre sa filiale CinemaNext et Omniplex Cinema Group, le plus grand exploitant de salles de cinéma en Irlande, pour la vente et le déploiement de son programme de modernisation de ses projecteurs Barco dans 29 de ses salles. L’installation de nouvelles sources de lumière Laser RGB+ ainsi que le nettoyage des moteurs des systèmes de projection sont prévues au cours du second semestre 2019, au sein des 24 cinémas Omniplex situés en Irlande et en Irlande du Nord, et ce en complément de la modernisation des 15 des plus grands écrans d'Omniplex, déjà effectuée en 2018.

"Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau projet de renouvellement avec CinemaNext“, explique Paul Anderson, Directeur Général du Groupe Omniplex Cinémas. “Nos projecteurs Xénon installés en majorité dans la plupart de nos très grandes salles 3D, vont être modernisés avec les nouvelles sources de lumière Laser RGB fournies par Cinionic. Cela signifie également qu'il n'y aura plus la nécessité de remplacer les lampes Xénon dans ces nouvelles cabines de projection, que la luminosité sera améliorée de 30% et que la consommation d’énergie sera réduite de 78% par rapport à un projecteur Xénon. Nous abaissons nos coûts d'exploitation mais nous offrons également aux cinéphiles irlandais une expérience cinématographique uniforme et consistante à travers nos sites".

“Nous travaillons de longue date avec Omniplex et nous sommes très heureux d’entreprendre ce projet de modernisation en collaboration avec notre fabricant Cinionic“, ajoute Jerry Murdoch, Directeur Général de CinemaNext UK & Ireland. “En remplaçant les systèmes de lampe par un nouveau module Laser et compact, Omniplex dans le cadre de leur stratégie de renouvellement, prolonge non seulement la durée de vie de leurs projecteurs existants, mais améliore également la qualité de l'image avec un contraste plus important et une plus grande uniformité sur l’écran de la salle".

“Le programme de modernisation Laser avec CinemaNext et Omniplex illustre la possibilité de mettre à niveau, de façon simple et efficace, les projecteurs Xénon Barco 'Série 2' grâce aux nouvelles solutions performantes que nous développons", déclare Rod Wheeler, Vice-Président Ventes – Europe de l’Ouest de Cinionic. "Nous nous tournons vers l’avenir du cinéma en fournissant aux exploitants tel qu’Omniplex de nouveaux services innovants afin de les satisfaire toujours plus sans oublier les spectateurs".

A PROPOS DE CINEMANEXT

Avec un réseau de distribution qui s’étend dans 26 pays et plus de 13 000 écrans installés à son actif, CinemaNext est le plus grand intégrateur d’équipements cinématographiques en Europe, Moyen-Orient et Afrique. CinemaNext propose une large gamme de produits, services et de solutions innovantes à destination des exploitants : systèmes de projection et sonorisation, concept de cinéma premium Sphera, offre de réalité virtuelle, écran émissif LED Onyx, systèmes de gestion centralisé, aménagement intérieur et fauteuils, gestion des contenus, systèmes et lunettes de projection 3D, TMS et solutions d’affichage dynamique. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité de leurs équipements au meilleur prix grâce à une palette de services : conception et gestion de projet, ventes et financement, installation, maintenance, support client (NOC) à distance, gestion des contenus, consommables et pièces de rechange, contrats de service et supply chain.

A PROPOS DU OMNIPLEX CINEMA GROUP

Omniplex Cinema Group est une société diversifiée de loisirs et de divertissement axée autour de l’exploitation cinéma et de programmes immobiliers axés sur les loisirs. Les cinémas Omniplex comptent chacun entre 4 et 14 écrans et sont situés dans la plupart des grandes villes d'Irlande et d'Irlande du Nord. La consistance dans l’expérience cinéma, le plus haut niveau de service client, une programmation de films diversifiée et un environnement propre, agréable et accueillant sont au cœur des objectifs d’exploitation d’Omniplex. Tous les sites Omniplex Cinéma bénéficient des dernières technologies de projection et de son numérique. Les cinémas Omniplex sont devenues des références pour les multiplexes grâce à nos fauteuils en cuir conçus sur mesure. Pour plus d'informations, connectez-vous à https://www.omniplex.ie

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd’hui présent dans 26 pays avec 800 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités » qui regroupe EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle. Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.ymagis.com , www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.





Prochain communiqué le 29 juillet 2019 : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

Pièce jointe