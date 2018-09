YMAGIS : RESULTATS SEMESTRIELS 2018

Communiqué de Presse

Paris (France) - Le 7 septembre 2018 à 8h00

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

Poursuite de la transformation et déploiement des nouvelles activités

Programme de réduction des coûts de plus de €5.0m en rythme annuel

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2018, clos au 30 juin 2018, audités et approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 6 septembre 2018.





€m S1 2018 S1 2017 Var. (%) Chiffre d'affaires 79,3 82,4 (3,7)% EBITDA 15,8 20,0 (21,3)% Dotation aux amortissements (14,2) (17,6) 19,3% Résultat opérationnel courant (ROC) 1,6 2,4 (35,4)% Charges non récurrentes - - - EBIT 1,6 2,4 (35,4)% Charges financières nettes (2,9) (2,3) (22,7)% EBT (1,3) 0,1 n.a. Quote-part de résultat des minoritaires (0,3) 0,0 n.a. Impôts sur les bénéfices (1,0) (2,2) 53,2% Résultat net part du groupe (RN) (2,6) (2,1) (24,1)% EBITDA en % du chiffre d'affaires 19,9% 24,3% ROC en % du chiffres d'affaires 2,0% 3,0% RN en % du chiffre d'affaires (3,3)% (2,5)%

Baisse programmée du VPF et croissance soutenue des autres activités

A €79.3m, le chiffre d'affaires du premier semestre 2018 est en recul de 3.7% par rapport à la même période de 2017 du fait de la saisonnalité des activités de CinemaNext et Eclair. Sur un an glissant, les effets de saisonnalité étant neutralisés, le chiffre d'affaires reste stable à €176.6m de début juillet 2017 à fin juin 2018 par rapport à la même période précédente. La croissance organique des activités de CinemaNext et Eclair compense donc la baisse d'activité du VPF conformément au plan PERFORM.

Les nouvelles activités (EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle) ne réalisent encore qu'un chiffre d'affaires limité de €0.2m sur le semestre, situation qui devrait évoluer significativement au second semestre grâce au développement d'EclairGame (eSport dans les cinémas) et l'ouverture des premiers centres de réalité virtuelle du groupe au dernier trimestre. Ces nouvelles activités devraient devenir des contributeurs significatifs en chiffre d'affaires et en résultat à compter de 2019.

Résultat opérationnel impacté par le lancement des nouvelles activités et par une accélération du programme de transformation d'Eclair

Le résultat opérationnel (EBIT) du 1er semestre 2018 atteint €1.6m, en baisse de €0.9m par rapport à l'année précédente, du fait notamment d'une contribution négative de €0.6m des nouvelles activités (EclairColor, EclairGame et réalité virtuelle) qui restent des centres de coûts jusqu'au 2e semestre 2018. La contribution d'Eclair est par ailleurs en retrait de €1.4m, notamment du fait des charges liées à la transformation digitale de l'ensemble des métiers.

La contribution de chaque business unit à la performance du Groupe est détaillée ci-après :

Virtual Print Fee CinemaNext €m S1 2018 S1 2017 Var. (%) S1 2018 S1 2017 Var. (%) Chiffre d'affaires 26,7 31,3 (14,6)% 25,4 24,6 3,2% EBITDA 20,3 21,5 (5,6)% (1,4) (0,3) (345,1)% EBIT 9,1 7,2 25,6% (1,5) (0,8) (86,0)% EBT 7,4 5,7 28,7% (1,9) (1,3) (44,2)% EBITDA en % du chiffre d'affaires 76,0% 68,7% (5,5)% (1,3)% EBIT en % du chiffres d'affaires 34,0% 23,1% (5,7)% (3,2)% EBT en % du chiffre d'affaires 27,6% 18,3% (7,3)% (5,2)% Eclair Autres activités €m S1 2018 S1 2017 Var. (%) S1 2018 S1 2017 Var. (%) Chiffre d'affaires 27,0 26,5 2,1% 0,2 - - EBITDA (2,7) (1,1) (144,9)% (0,4) - - EBIT (5,4) (4,0) (34,9)% (0,6) - - EBT (6,2) (4,3) (42,1)% (0,6) - - EBITDA en % du chiffre d'affaires (10,2)% (4,2)% n.a. n.a. EBIT en % du chiffres d'affaires (19,9)% (15,1)% n.a. n.a. EBT en % du chiffre d'affaires (22,8)% (16,3)% n.a. n.a.

Le résultat opérationnel courant du VPF s'améliore de plus de €1.8m. Les locations-financières engagées pour la mise à disposition des équipements numériques arrivant progressivement à échéance, la marge opérationnelle de cette activité devrait continuer de s'améliorer.

La contribution de la BU CinemaNext baisse conjoncturellement d'environ €0.7m, du fait du décalage au second semestre de la facturation de plusieurs gros projets d'équipement de multiplexes.

La contribution de l'activité Eclair est en retrait de €1.4m marquée par un triple effet : la contraction des activités de postproduction en France ; une baisse des prix affectant les activités de distribution de contenus vidéos et films en dépit de volumes en augmentation ; et enfin la mise en place d'une équipe dédiée chargée d'accélérer la transformation digitale des métiers d'Eclair.

Les charges financières nettes s'élèvent à €2.9m, en augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Le paiement des intérêts liés à la dette financière long terme (Oseo et EuroPP notamment) compte pour une part majoritaire dans ce montant.

Après prise en compte d'une charge d'impôts de €1.0m (vs €2.2m au premier semestre 2017), le résultat net Part du Groupe s'établit à €(2.6)m, à comparer à €(2.1)m un an plus tôt.

Poursuite du programme de désendettement du Groupe

€m S1 2018 2017 S1 2018 2017 Immobilisations 62,4 70,3 Capitaux propres 28,0 31,5 Autres 5,9 6,2 Dettes financières à plus d'un an 28,4 55,6 Actifs non courants 68,2 76,5 Autres passifs non courants 8,6 10,1 Stocks 9,3 7,9 Passifs non courants 65,1 97,3 Clients 59,5 61,3 Autres actifs courants 17,6 18,3 Dettes financières à moins d'un an 43,8 23,4 Trésorerie 9,2 15,7 Autres passifs courants 55,0 59,2 Actifs courants 95,6 103,3 Passifs courants 98,8 82,5 ACTIF 163,9 179,8 PASSIF 163,9 179,8

Au 30 juin 2018, les capitaux propres s'élèvent à €28.0m en baisse de 11% par rapport au 31 décembre 2017. L'endettement financier net s'élève à €63.0m au 30 juin 2018 à comparer à €63.2m six mois plus tôt (et €70.9m au 30 juin 2017), le cash-flow ayant été consacré à d'importants efforts d'investissement.

La part à moins d'un an des dettes financières augmente du fait de la prochaine échéance de remboursement en février 2019 de la première tranche de l'emprunt EuroPP, dont Ymagis se prépare à assurer la couverture. Un programme a par ailleurs été initié pour améliorer significativement le besoin en fonds de roulement d'exploitation de l'ensemble des activités du groupe qui devrait avoir un impact positif sur la trésorerie du groupe à très court terme.

Perspectives : programme d'économies, poursuite de la transformation digitale d'Eclair - lancement imminent des nouvelles activités de réalité virtuelle

Ymagis a décidé de lancer en Septembre 2018 un plan d'économies qui permettra de réduire ses frais fixes sur l'ensemble du groupe d'un minimum de €5.0m en année pleine dès 2019. Ce programme s'accompagnera d'actions de réduction de coûts tant au niveau de la maison-mère que des deux BU de services technologiques. Il doit contribuer à accélérer le retour à la profitabilité des deux BU afin de garantir l'atteinte des objectifs du plan PERFORM.

Le Groupe Ymagis poursuit par ailleurs sa stratégie de développement axée sur l'internationalisation et l'innovation. A l'international, le Groupe a renforcé ses positions sur ses marchés clés et ouvert de nouveaux territoires, et ce sur ses deux principaux pôles d'activité. Les innovations lancées en 2017 - le nouveau standard HDR EclairColor et les nouvelles plateformes et solutions digitales EclairPlay, EclairTrack et EclairSend - reçoivent un bon accueil du marché et connaissent un développement rapide.

Par ailleurs, le Groupe a inauguré ses nouvelles installations à Liège, Paris et Düsseldorf. Cette réorganisation, qui a généré des coûts exceptionnels sur le premier semestre, permettra de rassembler les équipes, de réduire les coûts (notamment locatifs), d'accroître les synergies et de mettre en place une nouvelle supply chain optimisée. Les effets positifs de ces actions devraient se faire sentir dès le second semestre 2018 dans les résultats de CinemaNext.

Ymagis lancera comme prévu au dernier trimestre sa nouvelle offre de réalité virtuelle en propre et en partenariat avec les exploitants de salles de cinéma. Ymagis a identifié le marché du LBE (« Location Based Entertainment ») en réalité virtuelle comme un segment porteur et générateur de fortes marges. Ymagis estime que cette nouvelle activité peut constituer un important vecteur de croissance rentable pour le groupe moyennant un risque financier modéré. Le Groupe a d'ores et déjà prévu de déployer plusieurs sites à compter de la fin 2018, et souhaite accélérer son déploiement, avec un minimum de 1 site ouvert chaque mois à compter de janvier 2019. Par ailleurs, Ymagis se prépare à fournir des solutions de réalité virtuelle de type « arcade » pouvant être exploitées dans les cinémas, une offre devant être commercialisée à compter de fin septembre 2018.

Le business model de cette nouvelle activité, désormais développée au sein d'une filiale dédiée, Ymagis Entertainment, sera présenté aux investisseurs au cours du mois d'octobre sur le site du premier centre, qui doit ouvrir à Paris courant octobre.

Le Groupe reste confiant sur sa capacité à maintenir son objectif annuel 2018 de voir la diminution de son chiffre d'affaires VPF compensée par la croissance organique de ses activités technologiques et réitère les objectifs de rentabilité prévus dans son plan Perform à l'horizon 2020, les nouvelles activités permettant même d'envisager les dépasser.

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2018

Le rapport financier semestriel 2018 du Groupe Ymagis, déposé ce jour auprès de l'AMF, est disponible sur le site Internet d'Ymagis dans la rubrique « Documentation » de l'onglet « Investisseurs ».

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 770 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités » qui regroupe EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.



Prochain communiqué le 30 octobre 2018 : chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018

