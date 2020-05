YMAGIS : chute de 35% des revenus au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A 27,4 millions d'euros, le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis est en recul de 35% au premier trimestre 2020. Ce recul est lié d’une part à la poursuite du repli programmé de l’activité VPF (-63% à 4,1 millions) et d’autre part à la fermeture des cinémas dans la quasi-totalité des pays du fait de la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19. " La crise a imposé un coup de frein brutal sur l’ensemble du mois de mars à des activités qui avaient retrouvé en 2019 une solide dynamique de croissance ", a expliqué le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma.Le pôle CinemaNext baisse ainsi de 28% à 5,2 millions d'euros et les activités de Distribution et Préservation du pôle Eclair sont en recul de 20% à 5,2 millions d'euros. Le pôle Eclair dans son ensemble enregistre un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros, en baisse de 28%, une partie de cette baisse étant néanmoins imputable à la déconsolidation de la société Eclair Cinema, cédée en début d'année.Ymagis rappelle avoir un besoin urgent de financements, estimés à environ 16 millions, pour lui permettre de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.Les banques françaises du groupe n'ont pour le moment pas répondu favorablement à une demande qui leur a été faite de consentir à Ymagis des Prêts Garantis par l'État. Pourtant, ces prêts sont garantis à hauteur de 90% par la puissance publique, laissant aux banques un risque résiduel faible, représentant en principal moins de 5% de l'ensemble des intérêts versés par le groupe aux banques depuis dix ans.Ymagis en a donc appelé au Gouvernement afin d'obtenir les financements qui lui sont indispensables pour traverser la crise actuelle. Des discussions se poursuivent dans ce but, mais à défaut d'une conclusion rapide, Ymagis n'aura d'autre alternative que de solliciter l'ouverture d'une procédure collective qui pourrait menacer la pérennité du groupe, ce qui aurait de lourdes conséquences pour ses 750 salariés.