YMAGIS : dévisse après ses résultats semestriels

Ymagis décroche de 13,97% à 1,17 euro après avoir dévoilé des résultats semestriels dégradés. Le spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du cinéma a essuyé une perte nette, part du groupe, de 7,9 millions d’euros contre une perte de 2,6 millions d’euros au premier semestre 2018. Il a affiché une perte opérationnelle courante de 5,8 millions alors qu’il avait dégagé un bénéfice de 1,6 million d’euros, un an auparavant.Le chiffre d'affaires est en retrait de 4% à 75,8 millions d'euros, sous l'effet de la baisse programmée du VPF (-29% à 19 millions (frais de copie virtuelle et activité historique du groupe)) et de la forte réduction des activités " Postproduction et Restauration " en France.Ymagis explique que ces résultats sont marqués par la réorganisation du pôle Eclair, les frais de lancement des activités nouvelles et des charges additionnelles liées aux opérations 2018 sur CinemaNext. Des charges liées à la restructuration financière du groupe ont également pesé sur les résultats.Le groupe est parvenu à générer un free cash flow positif de 9,2 millions contre 3,8 millions d'euros au premier semestre 2018.Ymagis espère que la renégociation de sa dette lui permettra de capitaliser sur les efforts accomplis pour tirer parti de ses nouveaux leviers de croissance et de rentabilité. Les discussions en cours, si elles aboutissent, devraient permettre au groupe d'entamer une nouvelle étape de son développement.Le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma affiche une dette nette de 61,3 millions d'euros, dont 57,3 millions d'euros à moins d'un an, contre 59,6 millions d'euros en fin d'année dernière.