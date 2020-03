YMAGIS : impact significatif du Covid-19 sur les résultats 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ymagis annonce que la plupart des pays ayant décidé la fermeture des lieux publics, dont les cinémas, cette période devrait avoir directement et indirectement un impact significatif sur le chiffre d’affaires et les résultats du groupe tout au long de 2020.Compte tenu de cette situation, le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma entend faire appel au plus tôt à tous les dispositifs mis en place par les puissances publiques en France comme dans les autres pays où le groupe est présent, afin de lui permettre de minimiser l'impact de cette crise et de garantir la continuité d'exploitation du groupe.Il a aussi annoncé la mise en œuvre par le Conseil d'administration du plan de restructuration financière. Il a notamment décidé de l'émission de 9.163 obligations remboursables en actions ordinaires nouvelles ou existantes de la Société ou rachetables par la société d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune.Le Conseil d'administration a aussi décidé l'attribution gratuite aux titulaires d'actions ordinaires de la société de bons de souscription d'actions (les " BSA ") exerçables jusqu'au 30 juin 2024 justifiant d'une inscription en compte la veille de la réunion du Conseil d'administration constatant la levée de l'ensemble des conditions suspensives à la mise en œuvre du Protocole de Conciliation, soit le 26 mars 2020.Ymagis a enfin demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation à l'ouverture de la bourse de Paris le 30 mars 2020. Elle avait été suspendue le 24 mars.