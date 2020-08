YMAGIS : publie une activité en forte baisse et se déclare en cessation de paiement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ymagis a publié un chiffre d'affaires en retrait de 48% sur un an au premier semestre 2020, cette baisse résultant principalement de l’impact de la crise sanitaire, qui a conduit à la fermeture de la quasi-totalité des cinémas dans le monde pendant plusieurs mois, ainsi qu'à la baisse attendue de l’activité Virtual Print Fee (-81%). Hors-VPF, les activités chutent de 38% (ou -34% à périmètre constant en raison de la cession d'Eclair Cinema), ce qui aura "un impact négatif très significatif sur les résultats du groupe au premier semestre 2020", a annoncé le groupe.Alors que les banques ont refusé d'apporter au spécialiste des technologies numériques pour le cinéma "les concours qui lui auraient permis de traverser cette période en préservant un niveau de trésorerie suffisant", Ymagis a décidé de déclarer la cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris plaçant Ymagis SA et plusieurs de ses filiales françaises en redressement judiciaire en date du 30 juin 2020.L'appel d'offre du 3 juillet 2020 pour un plan de reprise d'Ymagis et de ses filiales placées en redressement judiciaire est clos depuis le 31 juillet 2020. Il a suscité quelques propositions de reprise totale ou partielle des activités de la société Ymagis SA et/ou de certaines de ses filiales, mais aucune des offres ne concerne une reprise des titres de la société Ymagis.