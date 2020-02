YMAGIS : revenus 2019 en baisse de 7%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ymagis a publié un chiffre d'affaires 2019 de 155,8 millions d'euros en baisse de 7% par rapport à 2018. Les revenus du quatrième trimestre du spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma sont en baisse de 11% à 46,1 millions d'euros contre 51,9 millions à la même période lors de l'exercice précédent.La société précise que l'assemblée générale du mercredi 19 février 2020 a approuvé à l'unanimité les résolutions relatives au plan de restructuration financière annoncé le 2 décembre dernier. Celui-ci prévoit notamment un abandon de dette financière par les créanciers compris entre 13,9 et 16,2 millions d'euros, l'émission de 9,2 millions d'euros d'obligations remboursables en actions ordinaires à un prix implicite de 3,00 euros par action ordinaire, le rééchelonnement sur 7 ans de 26,8 millions d'euros de dette résiduelle, ainsi que l'attribution gratuite d'un BSA par action ordinaire au profit des actionnaires existants à la date de prise d'effet de l'Accord de Restructuration, deux BSA permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 3 euros par action.La mise en œuvre du plan de restructuration financière et l'émission des ORAR et des BSA restent soumis à l'homologation par le Tribunal de Commerce de Paris du Protocole de Conciliation, prévue courant mars 2020.