YMAGIS : signe un contrat majeur et bondit en Bourse

Ymagis a annoncé la signature d’un contrat majeur entre sa filiale CinemaNext et le circuit français Megarama pour la vente et l'installation d'un minimum de 110 projecteurs Laser Barco au sein de 15 cinémas Megarama et des nouvelles constructions à venir. A la Bourse de Paris, les investisseurs apprécient ce contrat, qui s'étend à fin 2021 et représente pour le spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, un chiffre d’affaires estimé à plus de 10 millions d’euros sur les deux prochaines années. Le titre gagne 20,16% à 1,52 euro.Concrètement, le contrat, vise à remplacer la première génération "Série 1" des projecteurs numériques installés au sein des salles existantes en France, Espagne et au Maroc. Il comprend la vente, l'installation et la maintenance des équipements."Ces dernières années, nous avons assisté au développement rapide et au succès de Megarama jusqu'à devenir un exploitant important de la zone EMEA - le 5ème opérateur en France et le 1er au Maroc en termes d'entrées salles ", a commenté Georges Garic, SVP CinemaNext.Un succès, qui profite donc à CinemaNext. Ce dernier va accompagner Megarama dans la modernisation de leurs cinémas afin de fournir aux spectateurs une expérience premium." De nombreux projecteurs série 1 arrivent à la fin anticipée de leur durée de vie et cela représente une formidable opportunité d'évoluer vers une exploitation plus économique et plus respectueuse de l'environnement", a ajouté Olivier Douet, Directeur Commercial de CinemaNext (France) et Responsable Pays pour la Suisse.