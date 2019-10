Ymagis : CinemaNext dévoile au Kinepolis Liège, ILLUCITY Corner, sa première installation en réalité virtuelle

Liège (Belgique), le 15 octobre 2019 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME), annonce aujourd'hui la première installation de sa solution de réalité virtuelle (VR) ILLUCITY Corner pour les exploitants de cinéma au Kinepolis Liège. Cette ouverture fait suite au lancement du concept de parc d'aventures ILLUCITY à Paris et à Marseille du premier centre de divertissements en réalité virtuelle de ce type.

L'offre ILLUCITY Corner intègre des équipements VR de pointe et de contenus conçus pour proposer des expériences immersives inégalées dans une configuration d'arcade afin d'accroître la fréquentation et les revenus annexes des cinémas. Conçue pour les multiplexes aux plus petites salles, la solution plug-and-play modulable s'adapte à tous types d'espaces et propose un catalogue de contenus premium régulièrement mis à jour et destinés à un public de tout âge. L'offre ILLUCITY Corner comprend l'installation, la formation du personnel, la gestion de contenu, le support promotionnel ainsi que la maintenance sur site et à distance pour aider les cinémas tout au long du cycle de vie du produit.

'Nous sommes ravis d'inaugurer notre premier ILLUCITY Corner au Kinepolis près de Liège, ce qui représente une formidable vitrine pour nous', déclare Georges Garic, Vice-Président Senior de CinemaNext. 'Fort de notre expérience et de notre réseau de clients exploitants dans 27 pays, CinemaNext ambitionne de devenir un leader dans les expériences VR clé en main pour les cinémas. ILLUCITY représente une opportunité sans égale pour les exploitants d'optimiser leur espace, de développer leur activité et d'attirer de nouveaux clients avec un produit premium complémentaire. C'est une évolution naturelle de ce que les cinéphiles recherchent : des expériences immersives communes.'

'Etant toujours à la recherche d'expériences différenciées à proposer à nos visiteurs, nous sommes ravis d'accueillir le premier ILLUCITY Corner au Kinepolis Liège', déclare Stijn Vanspauwen, responsable du box-office, ventes et marketing chez Kinepolis Belgique. 'Nous bénéficions d'une collaboration de confiance avec CinemaNext et nous sommes heureux de nous associer à nouveau avec eux pour présenter ce nouveau concept qui enchantera nos visiteurs.'

Un espace dédié de 80 m² situé à l'entrée du multiplexe Kinepolis Liège, l'ILLUCITY Corner propose trois types d'expériences immersives pour les visiteurs de tous les âges et de tous les niveaux :

• VR Arena : un espace de 25 m² où s'affronte jusqu'à 4 joueurs en mode solo ou collectif

• VR Hestia : à travers une interface tactile simple d'utilisation, le joueur peut sélectionner son expérience VR en solo ou à deux

• VR Ride : une expérience où chaque action vécue par le joueur est synchronisée avec le siège dynamique D-Box

ILLUCITY au Kinepolis Liège est situé à Chaussée de Tongres 200, 4000 Liège, Belgique. Google Map : https://goo.gl/maps/jz4N5a715NPJRb7J7

Horaires ILLUCITY :

Le lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 23h

Le mercredi et samedi de 13h à 23h

Le vendredi de 16h à 23h

Le dimanche de 10h à 23h

Les billets peuvent être achetés sur place auprès d'ILLUCITY. Tarif promotionnel de lancement à 5 euros par personne.