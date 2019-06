Ymagis : CinemaNext dévoile ses nouveaux produits et solutions pour les exploitants à CineEurope 2019 à Barcelone

Liège (Belgique), Paris (France) et Barcelone (Espagne) - Le 12 juin 2019/ CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Groupe Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME), annonce aujourd'hui qu'il présentera de nouveaux produits et solutions pour les salles de cinéma lors de la prochaine édition de CineEurope (le congrès annuel de l'Union internationale des cinémas représentant les exploitants et leurs associations nationales dans 37 territoires) qui se déroule du 17 au 20 juin à Barcelone. Le showroom de CinemaNext est situé au premier étage (P1) du centre des congrès CCIB, où les commerciaux, experts produits et ingénieurs accueilleront les clients.

Nouvelles attractions VR, nouvelle marque

CinemaNext présentera son offre B2B de réalité virtuelle sous la marque Illucity destinée aux grandes et petites surfaces et qui est déclinée autour de 'Illucity Park' et 'Illucity Corner.' Pour Georges Garic, Vice-Président Senior de CinemaNext, 'Nous sommes impatients d'apporter ces nouvelles technologies immersives aux cinémas et aux centres de loisirs Européens. Nous ambitionnons de devenir un leader dans le secteur de la VR et sommes convaincus que nos solutions plug-and-play constituent un complément parfait à notre portfolio de produits et de services. Illucity Park est basé sur le concept de centre d'aventures (Location-based Entertainment) ouvert à Paris en décembre dernier et qui est disponible pour un déploiement rapide dans les cinémas à travers un modèle de franchise'.

'Illucity Corner est notre deuxième ligne de produits VR dont la modularité, la versatilité et la facilité d'assemblage et d'installation sont les principales caractérisiques et qui vont contribuer à accroître la fréquentation du cinéma et les revenus annexes', ajoute Nathan Reznik, Directeur Général Adjoint d'Illucity. 'Nous avons choisi de nous associer à CinemaNext compte tenu de nos synergies internes en termes de ventes, d'installation, de gestion de contenus, de formation, de support technique, de maintenance en ligne et à distance et d'efforts marketing et de communication.'

Au sein du showroom de CinemaNext à CineEurope, les clients pourront découvrir une aire de jeu 'Illucity Corner', unique en son genre, proposant trois expériences immersives distinctes : une espace VR Arena de 36 m2 dont le design a été entièrement repensé et dans lequel jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter en équipe ou en solo (option escape game incluse) ; un espace VR Ride dont la configuration du pod a été repensée et où l'action visible à travers le casque VR est parfaitement synchronisée avec le siège D-Box ; et un espace VR Hestia où le joueur à travers une simple interface tactile peut commander son jeu parmi une vaste gamme d'univers VR, en solo ou en mode multi-joueurs.

Le concept premium cinéma Sphera ré-inventé

'Nous avons consacré ces derniers mois beaucoup d'énergie et d'efforts à repenser notre concept clé-en-main de cinéma prémium, pour le rendre encore plus attactif auprès des exploitants en intégrant les dernières technologies, l'analyse du potentiel du chiffre d'affaires, les solutions de financement et la gestion de projet avec des équipes dédiées', explique Matthew Jones, Directeur Général de CinemaNext Europe. 'A l'occasion de CineEurope, nous sommes ravis de présenter notre nouvelle offre aux clients, prospects et partenaires. Les exploitants peuvent s'attendre au meilleur du cinéma premium avec Sphera. C'est une solution unique, adaptée à la plupart des configurations actuelles des cinémas - nouveau projet ou modernisation - et qui rend l'expérience salle encore plus attrayante avec un retour sur investissement idéal. C'est l'arme absolue dont tout cinéma a besoin aujourd'hui.'

CinemaNext présentera le concept Sphera dans son showroom à travers une expérience immersive et unique à 360°, produite exclusivement pour CineEurope. Grâce à un casque de réalité virtuelle, les exploitants prendront la place du spectateur et vivront l'expérience premium Sphera, comfortablement assis dans un fauteuil VIP luxueux avec la possibilité d'intéragir avec son environnement immédiat.

De plus, CinemaNext présentera dans le cadre de sa solution d'aménagement intérieur, sa nouvelle offre de fauteuils cocon VIP récemment déployée dans des cinémas en Europe du sud et en Suisse. Les exploitants pourront également découvrir comment réduire leurs coûts d'exploitation et bénéficier d'une cabine de projection dite 'intelligente' en monitorant et en actionnant à distance tous les appareils connectés avec la solution Smart Booth de CinemaNext mais aussi à travers d'autres solutions hardware (adaptateur d'automatisation, projection sans cabine, fenêtres de projection et racks).

Avec un réseau de distribution présent dans 26 pays et plus de 13 000 écrans installés à son actif, CinemaNext est le plus grand intégrateur d'équipements cinématographiques en Europe, Moyen-Orient et Afrique. CinemaNext propose une large gamme de produits, services et de solutions innovantes à destination des exploitants : systèmes de projection et sonorisation, concept de cinéma premium Sphera, offre de réalité virtuelle, écran émissif LED Onyx, systèmes de gestion centralisé, aménagement intérieur et fauteuils, gestion des contenus, systèmes et lunettes de projection 3D, TMS et solutions d'affichage dynamique. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité de leurs équipements au meilleur prix grâce à une palette de services : conception et gestion de projet, ventes et financement, installation, maintenance, support client (NOC) à distance, gestion des contenus, consommables et pièces de rechange, contrats de service et supply chain.