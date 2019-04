Ymagis : CinemaNext remporte un premier contrat d'envergure en Arabie Saoudite avec le nouvel exploitant cinéma Muvi

Dubaï (Emirats Arabes Unis) et Las Vegas (Nevada) - Le 2 avril 2019 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Groupe Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME), annonce un accord avec le géant saoudien spécialisé dans le retail, le Groupe Fawaz Alhokair (FAHG) pour l'installation et l'équipement de son premier multiplexe cinéma à Djeddah en Arabie Saoudite. Le cinéma (15 écrans, 2 063 fauteuils) ouvrira ses portes d'ici mai sous la nouvelle enseigne Muvi au sein du centre commercial The Mall of Arabia. CinemaNext assure l'installation et la mise en exploitation de projecteurs Laser 4K et d'un son immersif Surround dernière génération.

L'annonce a été faite lors du premier jour de la convention CinemaCon 2019 (National Theater Owners Association), qui se tient à Las Vegas cette semaine jusqu' au 4 avril.

'Nous sommes ravis de consolider notre présence sur ce marché en tant qu'intégrateur avec un premier contrat d'envergure en Arabie Saoudite pour les cinémas Muvi et qui s'inscrit dans le cadre d'un accord long-terme,' explique François Inizan, directeur général de CinemaNext MEA. 'Basés à Dubaï, nous bénéficions d'une très grande proximité avec nos clients du Moyen-Orient et d'Afrique. Avec nos solutions hardware et logicielles clés en main, notre support client à distance (NOC) ainsi que nos innovations de pointe telles que le concept de cinéma premium Sphera, la solution EclairColor HDR ou notre nouvelle offre de réalité virtuelle pour les exploitants, CinemaNext est en mesure de fournir des produits de qualité et des services de première classe adaptés à ce marché dynamique'.

Au cours des prochaines années, Muvi ambitionne d'ouvrir et d'exploiter 15 cinémas en Arabie saoudite notamment à Riyad et à Dammam. Muvi est l'une des rares sociétés à avoir obtenu une licence d'exploitation cinéma en Arabie Saoudite après que le Ministère de l'Information ait ouvert en 2018 le Royaume aux cinémas pour la première fois depuis 35 ans. Les cinémas Muvi offriront au public une gamme d'expériences différenciantes allant des salles VIP de luxe avec une cuisine raffinée, aux cinémas géants et immersifs et aux espaces cinéma spécialement conçu pour le public enfant.

CinemaNext est la plus grande société en EMEA de services aux exploitants cinéma, avec un réseau de 29 bureaux situés dans 26 pays et plus de 13 000 écrans installés par nos équipes dans le monde. CinemaNext propose des solutions innovantes qui vont de l'équipement de systèmes de projection et sonorisation, en passant par le concept de cinéma premium Sphera, son offre de réalité virtuelle, l'Onyx Cinema LED, les systèmes de gestion centralisé, l'aménagement intérieur du cinéma, la gestion des contenus, les systèmes et lunettes de projection 3D, les TMS, l'affichage dynamique jusqu'aux services de consulting. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité au meilleur prix grâce à une large gamme de services : consulting, conception et gestion de projet, ventes et financement d'équipements, installation, maintenance, support client (NOC), contrôle qualité en ligne, gestion des contenus, consommables et pièces rechange, contrats de service, chaîne d'approvisionnement et logistique.