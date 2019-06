Ymagis : CinemaNext renforce ses opérations dans la péninsule Ibérique avec l'ouverture d'un premier centre de support technique et commercial au Portugal

Liège (Belgique) et Porto (Portugal), Le 19 juin 2019/ CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Groupe Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME), annonce aujourd'hui l'ouverture de son premier centre de services au Portugal dans la ville de Porto afin de répondre à la demande croissante des exploitants cinéma, tant d'un point de vue commercial que technique. La nouvelle entité, nommée CinemaNext Portugal, est dirigée par Francisco Lafuente, actuel Directeur Général de CinemaNext Spain, dont le siège social est basé à Valence.

'Nous sommes ravis de nous développer dans la péninsule ibérique afin de répondre aux besoins des exploitants Portugais', commente Matthew Jones, Directeur Général de CinemaNext Europe. 'Nos ingénieurs et techniciens basés à Porto et bientôt au sein d'une deuxième agence qui ouvrira prochainement à Lisbonne, constituent un atout supplémentaire pour nos activités dans la région. Cette ouverture nous permettra de déployer comme prévu notre stratégie au niveau local.'

'Avec ce centre, nous visons à renforcer notre position au Portugal et à nous rapprocher encore plus de nos clients portugais, en offrant un service de proximité et l'accès à un stock de pièces de rechange et de consommables', ajoute Francisco Lafuente. '329 écrans au Portugal sont actuellement sous contrat de services avec CinemaNext, bénéficiant d'un support technique de premier ordre.'

Les techniciens et les ingénieurs locaux de CinemaNext Portugal sont assistés dans leur mission par des experts lusophones au sein des infrastructures d'assistance technique de CinemaNext (NOC/Network Operations Center) situées à Valence (Espagne) et à Liège (Belgique). Disponible 7 jours sur 7, et 365 jours par an, CinemaNext fournit des contrats de service pour tous les équipements (systèmes de projection, systèmes audio, systèmes centraux ou gestion des contenus).

Avec un réseau de distribution présent dans 27 pays et plus de 13 000 écrans installés à son actif, CinemaNext est le plus grand intégrateur d'équipements cinématographiques en Europe, Moyen-Orient et Afrique. CinemaNext propose une large gamme de produits, services et de solutions innovantes à destination des exploitants : systèmes de projection et sonorisation, concept de cinéma premium Sphera, offre de réalité virtuelle, écran émissif LED Onyx, systèmes de gestion centralisé, aménagement intérieur et fauteuils, gestion des contenus, systèmes et lunettes de projection 3D, TMS et solutions d'affichage dynamique. Nos clients bénéficient du plus haut niveau de fiabilité de leurs équipements au meilleur prix grâce à une palette de services : conception et gestion de projet, ventes et financement, installation, maintenance, support client (NOC) à distance, gestion des contenus, consommables et pièces de rechange, contrats de service et supply chain.