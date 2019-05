Ymagis : CinemaNext renforce son offre de services au Royaume-Uni et en Irlande avec le spécialiste des lampes projecteurs

Liège (Belgique) et Londres (Royaume-Uni) - Le 28 mai 2019/ CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Groupe Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME), annonce aujourd'hui le renforcement de son offre de services au Royaume-Uni et en Irlande, avec l'intégration au sein des opérations de sa filiale Londonienne, de la société Technical Lamp Supplies UK Ltd. (TLS), le plus grand fournisseur de lampes et accessoires pour les projecteurs numériques.

Créée en 1985, TLS propose au Royaume-Uni et en Irlande, une gamme complète de lampes Xénon, d'équipements de protection individuelle pour l'installation des lampes Xénon (PPE - Personal Protective Equipment), de filtres à air pour projecteurs, d'appareils de mesure de la lumière, de produits in-house et de conseils techniques pour les exploitants de cinéma et pour certaines sociétés du secteur. TLS bénéficie d'un portefeuille important de clients allant des grands circuits cinéma, aux chaines régionales jusqu'aux cinémas d'art et d'essai, les sociétés de postproduction et autres centres éducatifs, et pour lequel il agit en tant que conseiller technique et fournisseur de lampes.

'L'ajout de TLS et de ses services à notre portfolio de produits et solutions marque une nouvelle étape dans la croissance de nos activités sur le marché britannique et irlandais, tout en créant de nouvelles synergies au sein du réseau CinemaNext', explique Jerry Murdoch, Directeur Général de CinemaNext UK & Ireland. 'TLS a une excellente réputation et nous sommes ravis de collaborer avec son gérant, Nick Simmonds, et toute son équipe à cette nouvelle aventure'.

'CinemaNext est désormais reconnu comme l'un des principaux intégrateurs au Royaume-Uni, territoire qui connait une forte croissance de sa fréquentation cinématographique', a déclaré Matthew Jones, Directeur Général de CinemaNext Europe. 'L'expertise de TLS, ses produits in-house en forte demande et la connaissance de son business représentent un complément idéal à la gamme de produits et de services déjà proposée par CinemaNext, tout en renforçant ses connaissances, sa part de marché et son chiffre d'affaires grâce à une nouvelle source de revenus récurrents'.

Nick Simmonds, Directeur Général de TLS, a ajouté : 'Nous sommes ravis de rejoindre la famille CinemaNext. Après plus de 30 ans chez TLS, je continue de diriger cette activité et à entretenir les relations clients que nous avons développées au fil des années. Avec l'aide de CinemaNext, nous allons orienter l'entreprise vers une nouvelle stratégie de croissance au Royaume-Uni et en Irlande.'