Ymagis : Contrat avec le circuit autrichien Cineplexx pour l'installation de plus de 150 projecteurs Barco nouvelle génération

Ce premier contrat majeur de renouvellement pour le Groupe Ymagis confirme le démarrage d'une nouvelle phase d'équipement de projecteurs numériques en Europe

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce la signature d'un contrat majeur entre sa filiale CinemaNext Autriche et le circuit de cinémas autrichien Cineplexx (Cineplexx Kinobetriebe GmbH), pour l'installation d'un minimum de 150 projecteurs Laser sur les 2 années à venir.

Le contrat vise à remplacer les premières générations de projecteurs numériques 'Série 1' installés entre 2008 et 2009 au sein des salles Cineplexx existantes (131 écrans), et concerne également les ouvertures de nouveaux cinémas du circuit, pour une combinaison totale de plus de 150 écrans à travers l'Autriche, l'Europe du Sud et de l'Est.

Les équipements, fournis par la société Cinionic et fabriqués par le Groupe Barco, sont des projecteurs Laser Phosphore ou RGB dernière génération qui permettent d'améliorer considérablement les performances en matière de résolution et de performance d'exploitation.

Pour Jean Mizrahi, Président du Groupe Ymagis : 'Ce contrat majeur avec un acteur innovant et clé de l'exploitation cinématographique européenne souligne la compétitivité et la qualité de service de l'offre CinemaNext. C'est aussi un signal fort annonçant le démarrage d'une nouvelle phase d'équipement, pour remplacer la première génération de projecteurs numériques installés en Europe entre 2007 et 2013.'

Les installations dans le cadre de ce contrat auront lieu entre le mois de juillet 2019 et la fin de l'année 2021.