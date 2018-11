Ymagis : Eclair Cinema placé en redressement judiciaire

16/11/2018 | 08:57

Ymagis annonce qu'il a décidé de demander au Tribunal de Commerce de Nanterre de placer une de ses filiales de droit français de la business unit d'Eclair, Eclair Cinema SAS, en redressement judiciaire.



'Cette procédure et les mesures qui seront mises en oeuvre sous l'égide du Tribunal devront permettre à Eclair Cinema de redresser son exploitation et d'assurer sa pérennité', explique le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma.



Présent sur les segments de la post-production et de la restauration qui sont des activités fortement pénalisées, Eclair Cinema a représenté 5,5% du chiffre d'affaires du premier semestre 2018 du groupe et la quasi-totalité des pertes constatées sur cette période.



