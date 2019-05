Ymagis : Eclair annonce la promotion de Dan Clark au poste de Responsable Pays pour le Royaume-Uni

Londres (Royaume-Uni) - Le 31 mai 2019/ Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis ISIN : FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), annonce la promotion de Dan Clark en tant que Responsable Pays pour le Royaume-Uni.

Après avoir occupé depuis janvier 2018 et avec succès les fonctions de Directeur Commercial pour le Royaume-Uni, Dan Clark devient Responsable Pays à compter du 1er juin. Clark a débuté sa carrière en 2001 avec Kodak Motion Picture où il a occupé divers postes commerciaux dans la production, la post-production et la distribution. En 2010, il rejoint la société Fujifilm Motion Picture en tant que Directeur des Ventes en Europe occupant son premier poste à l'international. Entre juin 2014 et décembre 2017, Dan Clark a été Responsable Commercial et des Relations Clients de la société anglaise Motion Picture Solutions, et avant cela, entre 2012 et 2014, il travaillait pour Art Alliance Media en tant que Responsable Contenus et Services Distributeurs.

'Je suis très honoré d'assumer ce nouveau rôle chez Eclair et de relever de nouveaux défis sur le marché britannique', explique Dan Clark. 'La marque Eclair est puissante et notre part de marché local est orientée à la hausse grâce à notre offre de mastering DCP et d'acheminement des contenus mais aussi la gestion des KDMs, de nos services créatifs et de servicing'.

Manel Carreras, Senior Vice-Président d'Eclair en charge du Business Développement et des Relations Studios et actuel Responsable Pays va désormais se consacrer au développement commercial international et à son rôle de coordination avec les studios hollywoodiens et autres plates-formes SVOD. Pour rappel, Manel Carreras fait partie du Groupe depuis sa création en 2007 et a un track record important dans le développement commercial et international des solutions logistiques d'acheminement des contenus que ce soit par satellite ou par internet. Dan Clark et Manel Carreras rapportent désormais directement à Pascal Mogavero, Senior Vice-Président d'Eclair.

'Depuis qu'il a rejoint Eclair, Dan Clark a été un moteur essentiel à la croissance de nos activités', explique Manel Carreras. 'Je n'ai aucun doute qu'il va continuer à développer avec succès le business et à diriger l'équipe vers de nouveaux sommets. Je suis impatient de travailler à ses côtés'.

'Nous sommes très heureux des nouvelles responsabilités de Dan Clark et de Manel Carreras', déclare Pascal Mogavero. 'Ils ont fait preuve d'un grand engagement et d'un certain succès pour construire notre présence au Royaume-Uni et à l'international. Nous pouvons que nous réjouir de cette réorganisation qui leur permettra de se concentrer pleinement sur leurs missions premières'.

Situé près d'Oxford Circus, le centre Eclair de Londres dispose d'une salle de cinéma 4K, HDR, Dolby Atmos et VIP d'une capacité de neuf fauteuils et fournit aux professionnels des prestations liées à la distribution numérique, l'acheminement des contenus, le multilingue et l'accessibilité mais aussi la gestion technique à travers l'Europe des évènements live 'Event Cinema'.