Ymagis : Eclair nomme Christophe Massie à la tête de la Préservation et signe un accord avec la société française Orfeo

Paris-Vanves (France), Le 28 juin 2019/ Eclair, leader des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel (Groupe Ymagis ISIN : FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), annonce aujourd'hui la nomination de Christophe Massie à la tête de sa division Préservation.

Une alliance a également été entérinée avec Orfeo SAS, la société de Christophe Massie spécialisée dans la gestion et la conservation physique et numérique des actifs films. Suite à cet accord, Orfeo s'installe dans les locaux d'Eclair à Paris-Vanves et Auxerre et peut désormais s'appuyer sur la force de frappe commerciale et les services centraux d'Eclair à l'échelle européenne.

Christophe Massie rapporte directement à Pascal Mogavero, Senior Vice President d'Eclair. Titulaire d'un DEA en économie, d'un DESS de Droit à l'Université Paris I et d'un Executive MBA de l'Université de Paris Dauphine/UQAM, il a co-fondé Capital Vision en 1989, une société spécialisée dans les solutions d'archivage, de stockage et de promotion à destination du secteur audiovisuel. Christophe Massie rejoint ensuite Eclair où il occupera successivement les postes de Directeur Commercial, Directeur Général Adjoint de Télétota et Directeur Général Adjoint d'Eclair jusqu'en 2010. Il crée Orfeo en 2012 où il lance le projet DynArchi (MAM) et initie la première offre de conservation numérique dédiée au cinéma.

Christophe Massie succède à Yves Gringuillard, lui-même nommé au poste de Vice President, Digital Services, regroupant notamment les activités Acheminements Cinéma et de Distribution Digitale. Diplômée de la MBS (Montpellier Business School), Yves Gringuillard avait rejoint les équipes d'Eclair en juillet 2016 en tant que VP, Préservation & Restauration avant de prendre également en charge la division Distribution Digitale en novembre 2017.

'Nous sommes ravis d'accueillir ces deux grands professionnels dans leurs nouvelles fonctions. Leurs expériences très riches et leurs expertises techniques et commerciales seront précieuses pour nos équipes et nos partenaires. Et ils nous permettront d'accompagner Eclair en France et en Europe dans cette nouvelle ère de développement digital', conclut Pascal Mogavero.