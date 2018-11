Ymagis : Le Groupe Ymagis annonce le placement de sa filiale Eclair Cinema SAS en redressement judiciaire

Communiqué de presse

Paris (France) - Le 16 novembre 2018 à 8h30

Le Groupe Ymagis annonce le placement de sa filiale

Eclair Cinema SAS en redressement judiciaire

Cette décision vise à contribuer à un retour à la profitabilité du pôle Eclair

et à sécuriser les activités d'avenir du groupe

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, a décidé de demander au Tribunal de Commerce de Nanterre de placer une de ses filiales de droit français de la business unit d'Eclair, Eclair Cinema SAS en redressement judiciaire, compte tenu de l'évolution de ses activités de post-production et de restauration des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Eclair Cinema a représenté 5,5% du chiffre d'affaires du premier semestre 2018 du Groupe Ymagis et la quasi-totalité des pertes constatées sur le semestre. En 2017, cette filiale totalisait un chiffre d'affaires de 12,4 M€.

Principalement orientée vers le marché français, Eclair Cinema est présent sur les segments de la post-production et de la restauration qui sont des activités fortement pénalisées par : (i) une concurrence féroce (ii) des marchés en décroissance en volume et en valeur et (iii) par la diminution annoncées des financements publics destinés la restauration des oeuvres.

Sous réserve de la décision du Tribunal, Eclair Cinema envisage de restructurer profondément ses activités, de les réorienter en se spécialisant vers une offre de services innovants à destination des créatifs et des laboratoires de postproduction, et d'ajuster ses capacités de production dans la restauration.

Cette procédure et les mesures qui seront mises en oeuvre sous l'égide du Tribunal devront permettre à Eclair Cinema de redresser son exploitation et d'assurer sa pérennité.

Le pôle Eclair pourra ainsi mieux concentrer ses efforts et ses investissements sur ses activités d'adaptation (sous-titrage, doublage), de distribution digitale, de préservation et d'acheminement en salles de cinéma des contenus (films, live.), et vers la digitalisation de ses services. La mise en oeuvre cette année des plateformes EclairTrack et EclairPlay, qui s'appuient sur les solutions technologiques EclairBox et EclairExpress sont les premiers résultats positifs de cette politique, qui va se poursuivre dans les semaines à venir avec la mise sur le marché de nouvelles plateformes destinées aux ayants droit (EclairSend, EclairScreener et EclairStore notamment).

Cette décision témoigne de la volonté du Groupe Ymagis d'orienter ses activités vers des secteurs d'avenir et contributeurs de marges.

Le Groupe Ymagis indique que les porteurs d'obligation « EuroPP » ont unanimement donné leur accord à cette opération, conformément aux dispositions des contrats d'émission de ces obligations.

Conformément à la réglementation applicable, le Groupe Ymagis communiquera toute nouvelle étape de la procédure.

A propos du Groupe Ymagis

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Malakoff, est aujourd'hui présent dans 25 pays avec 770 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités » qui regroupe EclairColor, EclairGame et la réalité virtuelle. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.



GROUPE YMAGIS

Jean Firôme, Directeur Financier

Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88

investisseurs@ymagis.com







CALYPTUS

Sophie Levesque / Mathieu Calleux

ymagis@calyptus.net

Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62

