Ymagis : Le circuit cinéma autrichien Cineplexx choisit CinemaNext pour renouveler 150 écrans avec des projecteurs Laser

Liège (Belgique) et Vienne (Autriche) - Le 18 juin 2019 / CinemaNext, le leader européen des services aux exploitants (Groupe Ymagis - ISIN : FR0011471291, MAGIS, éligible PEA-PME) et le circuit cinéma autrichien Cineplexx (Cineplexx Kinobetriebe GmbH) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord pour l'installation d'un minimum de 150 projecteurs Laser au cours des deux prochaines années. L'annonce a été faite pendant CineEurope, le congrès annuel de l'Union internationale des cinémas représentant les exploitants et leurs associations nationales dans 37 territoires.

L'alliance entre CinemaNext Austria GmbH et Cineplexx, premier circuit Autrichien de salles de cinéma consiste à remplacer la première génération de projecteurs numériques dite 'Series 1' installés entre 2008 et 2009 dans les cinémas existants (131 écrans) mais également à équiper les nouveaux projets. Le deal représente en tout 150 écrans situés en Autriche et à travers le Sud-est de l'Europe. Les premières installations par les équipes de CinemaNext se dérouleront entre juillet 2019 et fin 2021.

'Nous avons un partenariat de longue date avec CinemaNext et leurs équipes commerciales situées à Vienne, et nous sommes très heureux d'entreprendre à leurs côtés, cet important projet de renouvellement', explique Christian Langhammer, Président et Directeur Général de la société autrichienne Cineplexx Kinobetriebe GmbH (Constantin Film Group). 'Les projecteurs Barco phosphores Laser et RGB de dernière génération, fournis par Cinionic, améliorent considérablement la résolution de l'image et les performances opérationnelles. À une époque où les cinéphiles sont de fins observateurs, notre stratégie est et sera toujours d'améliorer la qualité de projection dans nos cinémas, afin de fournir à notre public la meilleure expérience cinématographique possible.'

Pour Matthew Jones, Directeur Général de CinemaNext Europe, 'le fait de pouvoir collaborer avec Cineplexx, un acteur aussi novateur et clé de l'industrie cinématographique européenne, souligne la compétitivité, l'expertise et la qualité des services fournis par nos équipes de vente, nos ingénieurs et nos techniciens. C'est une étape importante pour notre société et cela marque également le début d'une nouvelle phase de renouvellement des équipements avec le remplacement de la première génération de projecteurs numériques, installés en Europe entre 2007 et 2013. Le contrat avec Cineplexx représente un chiffre d'affaires anticipé de plus de 9 millions d'euros pour CinemaNext au cours des deux prochaines années et concerne l'équipement, l'installation et la maintenance'.

'Nous sommes ravis de collaborer avec Cineplexx un pionnier reconnu dans le domaine des nouvelles technologies, au déploiement de la projection numérique nouvelle génération', explique Christof Federle, Directeur Général de CinemaNext Austria GmbH. 'C'est une occasion unique de présenter aux cinéphiles dans un cadre confortable, une technologie à la fois novatrice et exceptionnelle en termes de qualité d'image, tout en réduisant les coûts d'exploitation'.