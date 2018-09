Ymagis : perte nette creusée au 1er semestre

07/09/2018 | 08:16

Ymagis publie un résultat net part du groupe de -2,6 millions d'euros au titre du premier semestre, à comparer à -2,1 millions un an plus tôt et un résultat opérationnel en baisse de 35,4% à 1,6 million, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,7% à 79,3 millions.



Le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma explique que ses résultats ont été impactés par le lancement des nouvelles activités et par une accélération du programme de transformation d'Eclair.



Ymagis a décidé de lancer un plan d'économies qui permettra de réduire ses frais fixes d'un minimum de cinq millions d'euros en année pleine dès 2019. Il poursuit par ailleurs sa stratégie de développement axée sur l'internationalisation et l'innovation.



