Ymagis : recul de 17% du CA au 3e trimestre

30/10/2018 | 09:10

Ymagis publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 en recul de 17,2% à 35,9 millions d'euros, à comparer avec un trimestre correspondant en 2017 historiquement élevé qui bénéficiait d'un rattrapage de facturation.



'La moindre performance conjoncturelle des activités de distribution d'équipements de CinemaNext et les difficultés accentuées des activités de post-production et de restauration d'Eclair ne permettent pas de compenser la baisse d'activité du pôle VPF', explique le groupe.



Estimant que la moindre performance de l'activité sur le troisième trimestre devrait être en partie compensée au quatrième, la société de technologies numériques pour le cinéma se donne pour objectif un chiffre d'affaires annuel de 170 millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.