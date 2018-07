Ymagis : recul de 3,6% du CA au 1er semestre

31/07/2018 | 12:08

Ymagis spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, revendique un chiffre d'affaires de 79,3 millions d'euros au premier semestre 2018, en recul de 3,6% par rapport à la même période de 2017.



Sur un an glissant, son objectif de compenser la baisse programmée du VPF par la croissance des activités CinemaNext et Eclair est atteint avec un chiffre d'affaires quasiment stable en comparaison annuelle, à 176,6 millions d'euros de début juillet 2017 à fin juin 2018.



Ymagis maintient son objectif annuel 2018 de voir la diminution de son chiffre d'affaires VPF compensée par la croissance organique des autres activités et réitère les objectifs de rentabilité prévus dans son plan Perform à l'horizon 2020.



