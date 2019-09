Ymagis : résultats semestriels 2019

Communiqué de Presse

Paris (France) – Le 24 septembre 2019 à 8h00

RESULTATS SEMESTRIELS 2019

Démarrage d’un nouveau cycle de renouvellement d’équipement (CinemaNext)

Premiers signes de redressement sur le pôle Eclair

Évolution à la baisse de l’endettement

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2019, arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 23 septembre 2019.

en €m S1 2019 S1 2018 FY 2018 Chiffre d'affaires 75,8 79,3 166.9 EBITDA 6,2 15,8 23,9 Dotation aux amortissements (12,0) (14,2) (29,1) Résultat opérationnel courant (ROC) (5,8) 1,6 (5,2) Résultat opérationnel (ROP) (5,8) 1,6 (12,6) Charges financières nettes (1,4) (2,9) (4,6) Résultat avant impôts (7,2) (1,3) (17,2) Impôts sur les résultats (0,4) (1,0) (0,4) Résultat net (7,6) (2,4) (17,6) Résultat net part du groupe (RN) (7,9) (2,6) (18,3) Elément de bilan 30.06.19 30.06.18 31.12.2018 Actifs non courants 49,6 68,2 50,2 Actifs courants 103,8 95,6 106,5 dont trésorerie 9,1 9,2 9,8 Capitaux propres 5,6 28,0 13,4 Dettes financières à plus d’1 an 13,1 28,4 29,1 Dettes financières à moins d’1 an 57,3 43,8 40,2 Dette financière nette 61,3* 63,0 59,6 Dette financière nette avant IFRS 16 54,9 63,0 59,6 Autres passifs 77,4 63,7 74,1 Total de bilan 153,4 163,9 156,8

* Les dettes financières (et la dette financière nette) intègrent, à compter de 2019, la prise en compte des nouvelles règles IFRS (IFRS16), ce qui conduit à considérer comme dette pour 6,4 m€ des loyers immobiliers futurs. Sans ces changements de règles comptables, la dette financière nette serait passée de 63 m€ à fin 2018, à 54,9 m€ à fin juin 2019.

Evolution prometteuse des activités hors VPF au 1er semestre 2019

Si le chiffre d’affaires du Groupe Ymagis est en retrait de 4% au 1er semestre 2019, à €75,8m, sous l’effet de la baisse programmée du VPF (-29% à €19,0m) et de la forte réduction des activités « Postproduction et Restauration » en France, les revenus hors VPF ont néanmoins enregistré une croissance de 8%, à €56,8m avec une croissance marquée du pôle CinemaNext (+19% à €30,2m) et des activités « Multilingue et Accessibilité » du pôle Eclair (+15% à €11.7m).

Inflexion positive par rapport au S2 2018

Les résultats du 1er semestre 2019 affichent un début d’amélioration, en rythme semestriel, par rapport au 2e semestre 2018. Ils restent néanmoins en pertes, marqués par la réorganisation du pôle Eclair, les frais de lancement des activités nouvelles et des charges additionnelles liées aux opérations 2018 sur CinemaNext. Des charges liées à la restructuration financière du Groupe ont également pesé sur les résultats.

La contribution de chaque business unit à la performance du Groupe est détaillée ci-après :

Virtual Print Free CinemaNext Eclair Autres en €m S1 2019 S1 2018 FY 2018 S1 2019 S1 2018 FY 2018 S1 2019 S1 2018 FY 2018 S1 2019 S1 2018 CA 19,0 26,7 51,8 30,2 25,4 62,2 26,1 27,0 52,5 0,6 0,2 EBITDA 15,4 20,3 33,4 (2,4) (1,4) 1,5 (3,8) (2,7) (8,6) (3,1) (0,4) ROC 7,4 9,1 11,7 (2,7) (1,5) (0,3) (7,0) (5,4) (13,9) (3,5) (0,6)

L’EBITDA de l’activité VPF est en baisse de €4,9m soit 24%, un recul inférieur à celui du chiffre d’affaires du pôle (-29%).

CinemaNext, malgré une progression significative des ventes au 1er semestre (+19% à €30,2m), dégage un EBITDA négatif, à -€2,4m contre -€1,4m au 1er semestre 2018. Ce résultat provient notamment d’un impact plus important des frais de siège, qui intègrent des éléments exceptionnels et dont la part allouée à CinemaNext est plus importante que par le passé.

L’EBITDA d’Eclair est de -€3,8m contre -€2,7m au 1er semestre 2018 et -€5,9m au 2e semestre 2018. Cette baisse des résultats est liée à la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sein de la société Eclair Cinema, regroupant les activités de restauration en France, à la suite de sa mise en redressement judiciaire, cette société restant encore dans le périmètre de consolidation.

Enfin, les nouvelles activités contribuent négativement à l’EBITDA du Groupe pour -€3,1m, du fait des coûts de lancement des activités de réalité virtuelle et de l’arrêt de l’activité EclairGame. Par ailleurs, les discussions en cours sur le refinancement du Groupe ont pour conséquence un déploiement plus lent que prévu des nouveaux centres et par conséquent un point mort plus long à atteindre.

Au total, le résultat opérationnel du Groupe s’inscrit à -€5,8m contre €1,6m au 1er semestre 2018 et -€12,6m sur l’année 2018.

Le résultat financier est négatif de €1,4m, en amélioration de 50% par rapport à l’année précédente. Les intérêts liés à la dette financière long terme (Oseo et EuroPP notamment) comptent pour une part majoritaire dans ce montant, le financement court terme des découverts bancaires et des solutions de facilités (affacturage) pour le complément.

La charge d’impôt représente -€0,4m, contre -€1,0m au 1er semestre 2018, baisse notamment liée aux moindres résultats des filiales étrangères portant l’activité VPF.

Avec une part des minoritaires – partenaires étrangers du réseau CinemaNext - de €0,3m, le résultat net part du Groupe s’établit à -€7,9m, contre €2,6m au 1er semestre 2018 et -€18,3m sur l’ensemble de l’année 2018.

Maintien d’un free cash-flow positif

Tableau des flux de trésorerie (hors impact IFRS 16)

en €m S1 2019 S1 2018 Capacité d’autofinancement 5,0 15,2 Variation du BFR 8,7 (2,5) Investissements d’exploitation (4.5) (8,9) FREE CASH-FLOW 9,2 3,8 Flux liés aux financements (10,2) (11,9) VARIATION DE TRESORERIE (1,0) (8,1)

En dépit d’une baisse de la capacité d’autofinancement, le Groupe a réussi à maintenir un free cash-flow positif, grâce à l’amélioration du BFR, fruit d’un travail en profondeur initié sur le poste Clients, et encore en cours aujourd’hui.

La dette financière nette, hors impact IFRS 16, a été réduite de €8,1m.

Perspectives de développements toujours assujetties à la renégociation de la dette

Ymagis renouvelle sa confiance dans la progression de ses différentes business units :

CinemaNext entre dans une nouvelle phase de croissance, avec des premiers contrats de renouvellement signés au cours de la période avec des exploitants cinémas comme l’Autrichien Cineplexx, le français Megarama et l’irlandais Omniplex pour l’équipement de près de 300 écrans au total. Ces contrats auront leur premier impact sur le chiffre d’affaires au cours du semestre en cours. Ils confirment par ailleurs le démarrage d’une nouvelle phase de renouvellement des équipements en Europe. La situation d’Eclair s’améliore progressivement, avec notamment la cession négociée de la filiale Eclair Cinema. Au-delà de ce projet de cession, sujet à homologation par le Tribunal de Commerce de Nanterre, e groupe se prépare à mener une profonde réorganisation du pôle Eclair visant à constituer quatre entités indépendantes qui auraient chacune leur autonomie : Une entreprise dédiée à la préservation sur le marché français, avec un chiffre d’affaires d’environ €2m, rentable et en croissance, s’appuyant sur les stocks physiques d’Eclair et les nouveaux besoins de la préservation digitale ;

Une entreprise dédiée aux services "Multilingues et Accessibilité", avec un chiffre d’affaires d’environ €22m en croissance régulière et rentable, et 3 sites européens majeurs ;

Une entreprise, autour de la société Eclair Logistics, dédiée aux services liés à la distribution vers la salle de cinéma, en Europe et sur le continent américain, avec un chiffre d’affaires annuel, en légère croissance, de €20m environ qui doit être rentable dès 2019 après plusieurs années difficiles liées à la transition vers la dématérialisation ;

Une entreprise destinée aux services digitaux pour les ayants-droit, concentrée sur le marché français, avec un chiffre d’affaires d’environ €5m annuellement, qui devra atteindre la rentabilité en 2020 ;

Les objectifs de cette réorganisation, qui n’interviendra qu’au terme de la consultation des instances représentatives du personnel, sont de simplifier et alléger le fonctionnement des activités, pour leur permettre d’être toutes rentables à court terme et de mettre en œuvre des partenariats ou des rapprochements.

Les activités VR se développent, avec l’ouverture de nouveaux centres : Marseille en octobre 2019 et Athènes dans les prochains jours en association avec un exploitant de cinéma local. Cette croissance est néanmoins appelée à rester modérée du fait du ralentissement temporaire des investissements sur le projet Illucity dans le contexte de la négociation avec les créanciers du groupe.

Dans ce contexte, Ymagis espère que la renégociation de sa dette lui permettra de capitaliser sur les efforts accomplis pour tirer parti de ces nouveaux leviers de croissance et de rentabilité. Les discussions en cours, si elles aboutissent, devraient permettre au groupe d’entamer une nouvelle étape de son développement.

Prochain communiqué le 28 octobre 2019 : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est aujourd'hui présent dans 22 pays avec 750 collaborateurs et se structure autour de 4 Business Units : CinemaNext pour les activités de services aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité, restauration et préservation), Virtual Print Fee (VPF) pour les solutions de financement et « Autres activités »(réalité virtuelle). Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com







YMAGIS est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid and Small et CAC All-Tradable.

