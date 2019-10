YouGov plc : Bon timing pour accompagner la tendance 28/10/2019 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 546GBp | Objectif : 596GBp | Stop : 526GBp | Potentiel : 9.16% La valeur YouGov plc présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 596 GBp. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 480 GBp.

Points faibles Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.48 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Avec un PER attendu à 36.94 et 29.89 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Publicité et marketing Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. YOUGOV PLC 38.23% 738 OMNICOM GROUP 4.89% 16 654 WPP GROUP 15.10% 14 876 HEDY HOLDING CO., LTD. --.--% 11 537 PUBLICIS GROUPE -22.54% 10 176 DENTSU INC. -17.68% 9 874 THE INTERPUBLIC GROUP OF CO.. 5.91% 8 318 NIELSEN HOLDINGS PLC -11.70% 7 579 JCDECAUX -2.45% 5 604 HAKUHODO DY HOLDINGS INC 5.93% 5 584 CTS EVENTIM AG & CO. KGAA 58.84% 5 512

Alexis Colardelle © Zonebourse.com 2019

