Ypsomed: JDRF participe au financement du développement d'une pompe à insuline

Zurich (awp) - Ypsomed a obtenu de la Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) une subvention non spécifiée sur deux ans, destinée au financement du développement et des processus d'homologation pour une nouvelle génération de la pompe à insuline Mylife Ypsopump. Le partenariat annoncé mardi vise à mettre sur le marché un dispositif automatisé via un protocole de communication ouvert sur des applications tierces.

Le système Mylife Ypsopump a été lancé l'an dernier et est désormais disponible dans une quinzaine de pays. Ypsomed ambitionne encore de conquérir le marché canadien cette année et les Etats-Unis en 2019. Une demande d'homologation a d'ores et déjà été déposée auprès de l'Administration sanitaire (FDA) au pays de l'oncle Sam.

L'américain JDRF se présente comme la principale organisation de financement de la recherche contre le diabète de type 1.

jh/