Yum! Brands : dépasse les attentes au 2e trimestre

02/08/2018 | 13:41

Le groupe de restauration Yum! Brands dévoile un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en hausse de 20% à 82 cents au titre de son deuxième trimestre 2018, dépassant ainsi de sept cents le consensus de marché.



Le profit opérationnel ajusté a baissé de 6%, malgré une croissance des ventes globales de 4% hors effets de change, emmenée par les enseignes KFC (+6%) et Taco Bell (+5%) alors qu'elles sont restées atones chez Pizza Hut.



'Notre profit opérationnel ajusté se montre en ligne avec nos attentes et nous observons de bons progrès par rapport à nos plans en ce début de second semestre', déclare le directeur général (CEO) Greg Creed.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.