Yum Brands! : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

Yum! Brands dévoile un BPA hors éléments exceptionnels en hausse de 15% à 93 cents au titre de son deuxième trimestre 2019, battant ainsi nettement le consensus de marché qui n'était que de 87 cents.



Le restaurateur, exploitant les enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 18%, pour une croissance des ventes de 10% hors effets de changes (+5% à surface comparable).



Il précise avoir ouvert 312 points de ventes nets au cours du trimestre. En base annuelle, qui prend en compte l'alliance stratégique avec Telepizza au dernier trimestre 2018, les nouvelles unités nettes ont progressé de 7%.



