Yum! Brands : BPA trimestriel bien en dessous des attentes

Le groupe de restauration Yum! Brands dévoile un BPA hors éléments exceptionnels en baisse de 23% à 80 cents au titre de son troisième trimestre 2019, manquant ainsi de 14 cents l'estimation moyenne des analystes.



L'exploitant des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, précise qu'il a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 6%, pour une croissance des ventes de 8% hors effets de changes (+3% à surface comparable).



'Nous approchons rapidement de la fin d'une année réellement historique', commente le directeur général Greg Creed, soulignant qu'elle marque l'achèvement du plan de transformation de trois ans de l'entreprise.



