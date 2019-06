Yum Brands! : nomination d'un directeur financier

27/06/2019 | 09:54

Yum Brands!, le groupe de restauration exploitant les enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, a annoncé mercredi soir la nomination de Chris Turner comme directeur financier (CFO) à partir du 8 août prochain.



Placé sous l'autorité directe du directeur général (CEO) de Greg Creed, il aura la responsabilité globale de la finance, mais aussi de la stratégie d'entreprise, de la chaine d'approvisionnement et de l'informatique.



Chris Turner travaillait plus récemment chez le groupe agroalimentaire PepsiCo, où il était en charge des activités de distribution au détail et de commerce en ligne avec Walmart aux Etats-Unis et dans plus de 25 autres pays.



