Yum! Brands : nouveau directeur général début 2020

13/08/2019 | 13:13

Yum! Brands a indiqué lundi soir que son conseil d'administration a élu à l'unanimité David Gibbs comme membre du conseil à partir du 1er novembre et prochain directeur général (CEO) à partir du 1er janvier 2020.



Directeur opérationnel (COO) depuis la fin janvier, il prendra ainsi la tête du groupe de restauration exploitant les enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell. Il succèdera à Greg Creed qui a fait part de son souhait du quitter le groupe à la fin de cette année.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.