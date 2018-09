YUM CHINA : le candidat jette l'éponge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Yum China n'intéresserait plus le consortium, mené par la société chinoise d'investissement Hillhouse Capital Group et comprenant également KKR & Co et Baring Private Equity Asia. Selon Bloomberg, le consortium aurait en effet abandonné son projet de rachat de 17,6 milliards de dollars sur le groupe, qui exploite les restaurants KFC, Pizza Hut et Taco Bell en Chine. Fin août, Reuters révélait que Yum China avait rejeté cette offre le valorisant 46 dollars par action. L'action Yum China a clôturé lundi en repli de 3,08% à 36,87 dollars.