Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours de 40 à 27 euros sur Zalando, et réitère son opinion Conserver. Le bureau d'analystes est devenu "plus sceptique quant au potentiel de marge possible à long terme", à cause des conditions de marché qui restent difficiles.