Zalando : Liberum passe à 'achat'

09/04/2019 | 09:14

Liberum relève sa recommandation sur Zalando de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 30 à 45 euros, saluant les efforts du groupe allemand pour 'constituer la plus grande place de marché en ligne d'Europe pour la mode'.



'Le focus grandissant sur le programme de partenaires pourrait porter la marge opérationnelle du groupe aux environs de 10% à long terme, contre autour de 3% actuellement', pronostique ainsi le broker dans sa note.



Liberum souligne que Zalando s'est doté d'une infrastructure aux positions uniques pour contrer la concurrence et qu'il dispose d'un réseau logistique qui apparait de plus en plus supérieur à celui d'Amazon.



